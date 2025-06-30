Ключевые моменты

Около 4:00 утра 30 июня российские дроны были замечены над Черным морем в направлении Одессы.

Мониторинговые каналы сообщили об угрозе для Одессы и Одесского района.

В Одессе прозвучали взрывы — вероятно, сработала система ПВО, вспыхнул пожар.

Воздушная тревога в Одесском регионе за ночь звучала трижды.

Под утро сигнал тревоги в области был объявлен в 03:54. Мониторинговые каналы сообщили, что около десяти вражеских беспилотников движутся из акватории Чёрного моря в сторону Одессы и Одесского района.

В социальных сетях одесситы начали сообщать о взрывах, после чего вспыхнул мощный пожар.

Атака продолжалась почти час: в 4:46 был дан отбой.

Официальной информации о последствиях на момент публикации не поступало.