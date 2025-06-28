Ключевые моменты:

С начала суток Силы ПВО обезвредили 22 вражеских беспилотника;

СБУ уничтожила вражеский зенитно-ракетный комплекс и три вертолета в оккупированном Крыму;

Россия массово возвращает в строй устаревшие танки;

Ситуация на фронте и потери врага.

Основным направлением атаки российских дронов стала Одесчина

По данным Воздушных сил, с начала суток наша ПВО обезвредила 22 вражеских беспилотника.

Основным направлением вражеского удара стала Одесщина. Зафиксировано попадание ударного дрона по жилому дому в Одессе, а также падение сбитых БпЛА на 8 локациях.

По данным Воздушного командования «Юг», в ночь на 28 июня 2025 года противовоздушной обороной юга Украины обезврежен 21 вражеский ударный беспилотник типа «Shahed» и беспилотники других типов, все – в Одесской области.

За прошедшие сутки, 27 июня, уничтожены два разведывательных и пять ударных БпЛА противника.

СБУ уничтожила вражеский зенитно-ракетный комплекс и три вертолета

В ночь с 27 на 28 июня Служба безопасности Украины атаковала дронами военный аэродром «Кировское» во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко, было нанесено огневое поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным БпЛА врага.

Имеющиеся данные свидетельствуют об уничтожении многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

В течение ночи на вражеском аэродроме происходила вторичная детонация.

Таким образом, СБУ системно работает над снижением способностей России наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины.

Россия массово возвращает в строй устаревшие танки Т-62

По данным Главного управления украинской разведки, из-за больших потерь в войне против Украины командование ВС РФ расконсервирует даже устаревшие танки Т-62.

Восстановление производится на 103-м бронетанковом заводе в Забайкалье.

Так, 27 июня была зафиксирована переброска эшелона, который вез 21 танк Т-62 из восточного округа в европейскую часть России.

Стоит отметить, что техническое состояние этих танков неудовлетворительное: танки годами сохранялись под открытым небом, но из-за дефицита Т-90М и Т-72Б3М старые танки используют как временное решение восполнения недостатка бронетехники.

Минус еще тысяча оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 153 боестолкновения. Российские захватчики нанесли четыре ракетных и 57 авиационных ударов, применив 12 ракет и сбросив 111 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3633 дрона-камикадзе и осуществили 5623 артиллерийских обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 54 – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, средство противовоздушной обороны и десять артиллерийских систем противника.

Силы обороны Украины продолжают удерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 12 авиационных ударов – сбросил при этом 22 управляемых авиационных бомб, произвел 341 обстрел, из которых три – из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 17 штурмовых действий врага.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили одну тысячу человек. Также украинские воины обезвредили танк, 12 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, четыре самолета, 237 беспилотников оперативно-тактического уровня, шесть ракет и 131 единицу автомобильной техники оккупантов.