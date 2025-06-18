Ключевые моменты

Российский удар по Киеву: количество жертв возросло до 22;

В ночь на 18 июня российские агрессоры атаковали беспилотниками Запорожье — есть разрушения;

В небе Украины за ночь обезврежено 30 беспилотников;

На фронте зафиксировано 186 боевых столкновений;

На утро 18 июня ВСУ уничтожено еще более 1040 оккупантов.

В Киеве их-под завалов достают тела погибших

Спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой 9-этажного дома в Соломенском районе Киева тела еще 6 погибших — поисковые работы продолжались всю ночь. Таким образом количество жертв атаки на этой локации возросло до 17 человек.

По данным на утро, 18 июня, ввсего в столице погибло 22 человека и 134 человека пострадали, информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также: В Одессе ищут людей под завалами: фоторепортаж с места

Президент Украины Владимир Зеленский на спецзаседании лидеров стран G7 сообщил, что РФ минувшей ночью осуществила одну из крупнейших комбинированных атак на Украину с начала этой войны. Только в Киеве было зафиксировано около 30 мест попадания ракет или падения обломков.

Удар по Запорожью и сбитые дроны

В ночь на 18 июня россияне атаковали город Запорожье 13 беспилотниками. Об этом сообщил председатель Запорожской обладминистрации Иван Федоров.

В результате ударов произошел пожар трех производственных зданий на общей площади 800 кв.м и 47 автомобилей на открытой площадке. Спасатели ликвидировали возгорание, провели разбор и проливку конструкций.

Предварительно, жертв и пострадавших нет, сообщили в ГСЧС.

Читайте также: Десятки домов, сотни квартир: Одесса подсчитывает ущерб после атаки дронов (фото, видео)

Всего в ночь на 18 июня враг атаковал Украину 58-ю ударными БпЛА. Основные направления удара — Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Противовоздушной обороной обезврежено 30 вражеских БПЛА: 12 — сбиты огневыми средствами поражения, 18 — локально потеряны.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Дилиевки, Торецка и в направлениях Щербиновки, Александро-Калинового, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Коптево, Полтавка, Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Удачное, Муравка, Ореховое, Новопавловка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Отрадное, Свободное Поле, Багатир, Комар и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 28 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств, одно средство противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, пять пунктов управления БпЛА, склад боеприпасов и два других важных объекта противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1040 человек.

Также украинские воины обезвредили: