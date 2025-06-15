Ключевые моменты:

Россияне массированно атаковали Кременчуг на Полтавщине;

167 вражеских целей обезвредили этой ночью Воздушныен силы Украины;

Что происходило на фронте за минувшие сутки:

ВСУ освободили Андреевку на Сумщине;

Добрые дроны атаковали российский военный завод в Елабуге;

Потери врага за прошедшие сутки.

Массированный обстрел Кременчуга: под ударом – энергетическая и аграрная инфраструктура

Этой ночью Кременчуг Полтавской области оказался под массированной атакой российских ракет и дронов.

Как сообщил глава Полтавской ОВА, под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также повреждены частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач. Пострадавших нет.

Глава администрации сообщил, что большинство вражеских целей уничтожила ПВО.

Воздушные силы обезвредили 167 вражеских целей

По данным Воздушных сил, в ночь на 15 июня 2025 года противник атаковал 194 средствами воздушного нападения:

183 ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов;

двумя аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал»;

одной баллистической ракетой «Искандер-М/KN-23»;

4 крылатыми ракетами «Искандер-К»;

4 крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря.

По предварительным данным, по состоянию на 9:00 15 июня противовоздушной обороной обезврежено 167 средств воздушного нападения противника, 119 сбито огневыми средствами, еще 48 локационно потеряно:

111 шахедов сбиты огневыми средствами, 48 локационно утрачены/подавлены РЭБ;

2 аэробалистических Х-47М2 «Кинжал»;

3 крылатых ракеты «Искандер-К»;

3 крылатых ракеты «Калибр».

А в Воздушном командовании «Юг» сообщают, что в ночь на 15 июня 2025 года противовоздушной обороной юга Украины сбиты три вражеских ударных БпЛА типа Shahed. Два беспилотника-имитатора локационно потеряны.

За прошедшие сутки, 14 июня, уничтожены два разведывательных БпЛА противника.

ВСУ выбили оккупантов из Андреевки на Сумщине

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте зафиксировали 203 боевых столкновения.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 58 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 78 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5367 обстрелов, из них 82 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3145 дронов-камикадзе.

Под авиаудары, в частности, попали районы населенных пунктов Медведевка Черниговской области; Большая Писаревка Сумской области; Шевченко Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Каменское, Лежине Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, два артиллерийских средства и еще один важный объект российских захватчиков.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении от российских оккупантов населенного пункта Андреевка в Сумской области.

Президент поблагодарил бойцов 225 отдельного штурмового батальона за эффективные действия на пограничные. В то же время, по данным карты DeepState, населенный пункт в настоящее время обозначен как оккупированный.

Накануне несколько военных экспертов сообщили, что наступление России в Сумской области удалось остановить.

Добрые дроны наведались в российскую Елабугу

С самого утра 15 июня в двух аэропортах Татарстана, Казани и в Нижнекамске, ввели ограничения на прием и отправку рейсов.

«В 06:30 в регионе был объявлен режим беспилотной опасности. По словам местных, дроны видели в Чистополе и Елабуге», – пишут росСМИ.

В Елабуге расположен российский военный завод, построенный в 2023 году в особой экономической зоне «Алабуга». На нем, в частности, производят ударные беспилотники.

Враг потерял еще 1170 человек

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили шесть боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 123 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 89 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.