Ключевые моменты

Этой ночью обезврежено 43 вражеских беспилотника

По всему Крыму ночью раздавались взрывы

Силы обороны сдерживают натиск оккупантов на фронте

ВСУ за сутки уничтожили 1220 оккупантов

Последствия атаки 13 июня

В ночь на 13 июня противник атаковал Украину 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также 4-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

Основные направления воздушного удара — Харьковщина, Донецкая и Днепропетровская области, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БПЛА: 28 — сбиты огневыми средствами поражения, 15 — локально потеряны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях.

По всему Крыму раздавались взрывы

В ночь на 13 июня во временно оккупированном Крыму была слышна серия мощных взрывов. Как сообщает Telegram-канал Крымский ветер, в соцсетях массово писали об атаке беспилотников и активной работе российской ПВО.

Так, после 03:00 жители Симферополя и окрестных районов слышали звуки взрывов и пролет дронов.

Также взрывы были зафиксированы в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче и Кировском районе.

В сообщениях отмечается, что, по предварительным данным, беспилотники могли достичь военных объектов, в частности аэродромов Саки, Гвардейское и Кировское.

По состоянию на утро 13 июня официальные органы страны-агрессора не обнародовали ни одного заявления относительно событий.

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О ситуации на Сумщине и других участках фронта

В Сумской области Силам обороны Украины удается не только останавливать российских захватчиков, но и отбрасывать их назад. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

«На Сумщине, несмотря на »раздутые заявления« российских военкоров, на самом деле удается останавливать и местами отбрасывать штурмовые группы россиян», — коротко сообщил Коваленко о ситуации в Сумской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны на Сумщине «отталкивают оккупанта».

«Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают оккупанта. Спасибо вам. Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру за этот результат. Каждому подразделению», — заявил Зеленский.

По данным Генштаба, за вчера на фронте зафиксировано 209 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурма.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надежда, Новый Мир, Ямполовка, Торское и в направлении населенного пункта Шандриголовое.

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Щербиновка, Романовка и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Александро-Калиново и Яблоновка.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений различной интенсивности.

Потери врага за прошедшие сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава и техники, 4 артиллерийских средства и два пункта управления российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек.

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