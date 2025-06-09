Войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 9 июня, нанесли масштабный воздушный удар по Ровенской области. В Ровно, Дубно и других населенных пунктах области слышали звуки взрывов, ранен один гражданский, сообщил глава областной военной администрации Александр Коваль.

«Очень тяжелая ночь для Ровенской области. Наша область подверглась мощному воздушному удару врага», — написал он в Telegram.

Коваль рассказал, что силы противовоздушной обороны уничтожили большое количество целей. На местах ударов работают представители Сил обороны и экстренных служб.

В то же время мэр Ровного Александр Третьяк заявил о самой масштабной атаке на регион. По его словам, российские оккупанты атаковали область десятками шахедов и ракетами.

Утром в Ровно снова раздавались взрывы. Мониторинговые каналы сообщали об атаке двумя «Кинжалами».

На аэродроме Саваслейка поражены самолеты

В ночь на 9 июня Силы обороны Украины нанесли поражение по аэродрому «Саваслейка», что в Нижегородской области РФ.



По предварительной информации Генштаба ВСУ, поражены две единицы авиационной техники врага (вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34). Результаты боевой работы уточняются.

Российский агрессор использует этот аэродром для ударов по территории Украины, с него регулярно взлетают истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет «Кинжал».

В Чебоксарах атакован завод, где изготавливали антенны для “шахедов”

В ночь на 9 июня, Силы обороны Украины поразили мощности АО «ВНИИР-Прогресс» ООО «АБС Электро», что в городе Чебоксары на территории Чувашской республики РФ, сообщили в Генштабе ВСУ.

Это объект военно-промышленного комплекса, обеспечивающий производство адаптивных антенн «Комета», которые используются в том числе в ударных БпЛА типа «шахед», унифицированных модулях планирования для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении.

Подтверждено поражение объекта по меньшей мере двумя БпЛА и последующий масштабный пожар. Результаты поражения уточняются.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 159 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 наступательных действий.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак вблизи Дачного, Дилиевки, Торецка и в сторону Яблоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина и в сторону Чернещины, Торского, Серебрянского леса.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 27 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 13 авиационных ударов с применением 25 управляемых бомб, а также совершил 215 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и техники, три артиллерийские системы, командно-наблюдательный пункт, пункт управления БпЛА и станцию РЭБ российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек.



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