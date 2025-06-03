Воздушную тревогу в Одессе объявили в 0:46. Ближе к полуночи уже было слышно, как работает ПВО в разных районах города — от поселка Котовского до микрорайона Таирова.

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, россияне запустили ударные беспилотники с территории временно оккупированного Крыма. Около 14 атаковали Одессу, еще шесть, предварительно, движутся в направлении города Южный.

Официальных комментариев на 1:20 не поступало. Вражеская атака продолжается.

«Одесская Жизнь» продолжает следить за ситуацией и информировать своих читателей о подробностях и последствиях очередного акта агрессии со стороны России.

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