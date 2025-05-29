Россия предложила провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня. Среди основных требований к Украине — внеблоковый статус. Об этом сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По словам Лаврова, российская сторона якобы «оперативно» разработала меморандум, «который излагает позицию РФ по всем аспектам надежного преодоления первопричин».

Делегация РФ во главе с Владимиром Мединским готова представить его украинской стороне во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

По словам Лаврова, требование России к Украине принять безъядерный, нейтральный внеблоковый статус должно быть выполнено «при любой форме урегулирования» войны.

Лавров также заявил, что Россия будет настаивать на отмене «дискриминационных законов» в Украине, как и делала во время первого раунда переговоров.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что передал РФ документ, который отражает украинскую позицию и ожидает их «меморандум» в ответ.

«Я передал главе российской делегации наш документ, который отражает украинскую позицию. Они получили этот документ.

Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работы. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их «меморандум», чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны», — написал министр в Фейсбук.

Коротко о ситуации на фронте

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 205 боестолкновений, из них 54 — на Покровском направлении, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Торецка, Дилиевки, Дружбы и в сторону Плещеевки и Александро-Калинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Редкодуб, Колодязи, Надежда, Грековка, в Серебрянском лесу, а также в направлении населенных пунктов Карповка, Среднее, Новый Мир, Зеленая Долина.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении.

За прошедшие сутки на данном направлении произошло 33 боестолкновения, враг нанес 20 авиаударов, сбросив при этом 38 управляемых авиационных бомб, и совершил 205 обстрелов, четыре из которых — из реактивной системы залпового огня.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления беспилотными летательными аппаратами и двум артиллерийским средствам противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек.

Уничтоженная техника оккупантов: