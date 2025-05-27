В небе Украины за ночь сбито 43 беспилотника

В ночь на 27 мая противник атаковал Украину 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БПЛА типа Shahed: 35 — сбиты огневыми средствами поражения, 8 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание вражеских беспилотников в 9 локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 3 локациях.

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Изменение военной стратегии РФ

Российское военное командование придерживается стратегии по созданию так называемой «буферной зоны» вдоль международной границы с Украиной и усиливает наступление в Сумской области. В настоящее время четыре населенных пункта Сумщины находятся под контролем РФ — Новенькое, Басовка, Веселовка и Журавка. Жители этих сел были давно эвакуированы, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Он добавил, что российские захватчики продолжают попытки продвижения с целью создания так называемой «буферной зоны». Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады.

Аналитики Института исследования войны (ISW) считают, что для РФ, вероятно, Сумское направление стало более перспективным, чем Часов Яр, где украинская оборона остается прочной.

По информации военного аналитика Константина Машовца, российские войска недавно усилили группировку, наступающую на севере Сумщины. Для этого перебросили части 752-го мотострелкового полка из состава 20-й армии Московского военного округа, а также подразделения 200-й мотострелковой бригады, принадлежащей к 14-му армейскому корпусу Ленинградского военного округа. Отмечается, что бойцы 200-й бригады действуют в районе Владимировки и Гордеевки, а подразделения 752-го полка уже длительное время задействованы на направлениях Боровая и Лиман.

Аналитики Института изучения войны (ISW) ранее фиксировали участие 200-й бригады в боевых действиях в районе Бахмута и Часового Яра — направлениях, которые Россия ранее считала приоритетными. Однако передислокация частей из этого региона свидетельствует, что Кремль мог отложить наступление на Константиновку из-за недостатка оперативных резервов.

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Коротко о ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 170 боестолкновений. Больше всего боев произошло наа Покровском направлении, где наши защитники остановили 65 штурма.

На Новопавловском направлении противник совершил 24 атаки неподалеку населенных пунктов Константинополь, Багатир, Отрадное, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь и Свободное Поле.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Редкодуб, Ямполовка, Торское и в сторону Григорьевки.

На Северском направлении наши воины остановили три атаки противника в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек, Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах Озаряновки, Торецка и Щербиновки.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по шести районах сосредоточения личного состава противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 990 человек.

Также украинские воины обезвредили: