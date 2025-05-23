Правитель России Путин в четверг сообщил своим чиновникам по видеосвязи о принятии решения создать «буферную зону безопасности» вдоль границы с Украиной.

«Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины», — заявил российский диктатор.

По его словам, вооруженные силы Российской Федерации уже даже начали выполнять эту задачу.

На это заявление спикер МИД Украины Георгий Тихий ответил, что на территории России возможно формирование «буферной зоны», особенно при условии проведения Украиной операции в Курской области.

Тихий отметил, что подобные заявления от Путина уже ранее звучали. Впрочем, он добавляет, что во время, когда Россию призывают к прекращению огня – такие заявления в очередной раз демонстрируют, что единственная причина войны – это сам Путин.

«Эти слова доказывают наглядно, что именно Путин, именно Россия является препятствием для мирных усилий сейчас и именно на них нужно усиливать давление во всех формах, чтобы принуждать Россию и Путина к миру и к полному длительному прекращению огня».

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Торское, Липовое и Редкодуб.

На Северском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районах Григорьевки, Выемки и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак неподалеку Романовки, Торецка, Дачного и Дилиевки.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 14 атак вблизи Константинополя, Свободного Поля и в сторону Шевченко и Новополя.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении, где украинские защитники остановили 21 штурмовое действие захватчиков.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, четыре пункта управления и один склад хранения боеприпасов противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек.

Также украинские воины обезвредили: