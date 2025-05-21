В результате вражеского удара во время проведения занятий на стрельбище воинской части в Сумской области погибли 6 военнослужащих, еще более 10 — получили ранения. Об этом в среду, 21 мая, сообщили в Национальной гвардии.

Сейчас расследованием этой трагедии занимаются правоохранительные органы, которые и дадут «жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки».

На этом фоне в НГУ напомнили, что еще раньше «были разработаны алгоритмы действий и предоставлены все необходимые распоряжения» по скоплению личного состава в условиях угрозы воздушных ударов.

«По факту трагедии проводится служебное расследование. Командир воинской части отстранен, необходимая информация передана правоохранительным органам. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, которые принимали соответствующие решения», — говорится в сообщении.

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О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир, Грековка, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское.

На Северском направлении враг совершил одну попытку пройти вперед в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Дружбы, Петровки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Новооленевка, Малиновка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 33 атаки в районах населенных пунктов Свободное Поле, Привольное, Зеленое Поле, Константинополь, Багатир, Бурлацкое, Веселое и в сторону Отрадного.

Потери армии РФ в войне превысили 976 тысяч человек

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 980 человек.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также украинские воины обезвредили: