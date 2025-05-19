Трамп — Путин: разговор, которого ждали

Прямые переговоры России и Украины о прекращении огня прошли 16 мая, однако договориться об их главной цели тогда не удалось: россияне выдвинули завышенные и нереалистичные требования. США заявили, что сдвинуть процесс с мёртвой точки может только президент Трамп — и уже спустя три дня ему удалось организовать полноценный диалог с Путиным.

Позиция Путина

Президент РФ охарактеризовал разговор с Трампом как «содержательный, откровенный и крайне полезный». По словам Путина, Трамп изложил свою точку зрения по вопросу прекращения огня и подтвердил, что перемирие возможно при достижении обеими сторонами соответствующих договорённостей.

«Россия и Украина должны найти компромиссы, устраивающие обе стороны», — отметил Путин.

Он добавил, что Кремль готов работать над меморандумом с Украиной, в котором будет зафиксировано прекращение огня. По мнению президента РФ, после возобновления прямых переговоров обе страны движутся в правильном направлении.

Примечательно, что в этот раз Путин говорил более уклончиво и не выдвигал тех конкретных и нереалистичных условий, которые звучали ранее.

Трамп о переговорах: «Немедленно начинайте мирный процесс»

В своём обращении в социальной сети Трамп заявил, что Россия и Украина «немедленно начнут переговоры не только о прекращении огня, но и, что ещё важнее, о полном завершении войны». По его словам, «условия будут согласованы двумя сторонами, как и должно быть, ведь только они знают детали переговорного процесса, недоступные остальным. Тон и дух беседы были отличными: если бы это было не так, я сказал бы об этом прямо сейчас, а не позже».

«Россия хочет развернуть масштабную торговлю с Соединёнными Штатами после окончания этой катастрофической “кровавой бани”», — добавил Трамп.

«У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и повышения благосостояния. Её потенциал — безграничен. Украина также может стать одним из основных бенефициаров торговых отношений в процессе восстановления страны».

Переговоры между Россией и Украиной начнутся незамедлительно, — заверил Трамп. Он также сообщил о своём решении президенту Украины Владимиру Зеленскому, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Италии Джорджии Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу сразу после разговора с Путиным.

В то же время, помощник Путина Ушаков заявил, что конкретных дедлайнов по срокам начала переговоров нет.

Кроме того, Трамп рассказал, что до и после беседы с Путиным связывался с президентом Зеленским, чтобы проинформировать его о планах и результатах переговоров.

Американский лидер также допустил возможность проведения переговоров во Ватикане: по его словам, Папа римский выразил заинтересованность в том, чтобы мирные переговоры прошли на территории Священного престола.

Президент Украины после звонка Дональда Трампа заверил, что Украина не будет выводить войска из той части своих территорий, которые сейчас не оккупированы и не примут российские ультиматумы о передаче стране-агрессору всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.