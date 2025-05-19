Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с правителем РФ Путиным в понедельник 19 мая, а после этого – разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО. Как писал Трамп, разговор с Путиным должен состояться в 10 утра по времени Вашингтона (17:00 по Киеву). Речь пойдет о прекращении российско-украинской войны.

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Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф считает, что телефонный разговор Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина 19 мая будет «очень успешным», сообщает «Европейская правда»

Уиткофф заявил, что разговор американского президента с Путиным «решит определенные недоразумения и приведет нас туда, куда мы должны дойти».

«И я думаю, что это будет очень успешный звонок», – добавил он.

Посланник Трампа отказался комментировать отказ хозяина Кремля приехать на переговоры в Стамбул, но подчеркнул, что верит в успешный разговор лидеров США и России.

«Они (Трамп и Путин. – ред.) знают друг друга. Президент решительно настроен достичь чего-то в этом вопросе. И… если он не сможет этого сделать, то никто не сможет», – считает Виткофф.

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О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых и наступательных действий агрессора.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Копанки, Редкодуб, Грековка, Липовое, Торское и в направлении Карповки, Ольговки, Зеленой Долины и Григорьевки.

На Новопавловском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции в районах Константинополя, Богатыря, Шевченко, Свободного Поля, Ровнополя.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 78 авиационных ударов, сбросили 124 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 2904 дроны-камикадзе и осуществили 5134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 116 — из реактивных систем залпового огня.

Что происходит на Курском направлении

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 18 боестолкновений. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 35 управляемых бомб, совершил 236 артиллерийских обстрелов.

Как сообщают в Генеральном штабе ВСУ, основная цель действий украинских войск на этом направлении остается неизменной – создание буферной зоны в приграничных районах с РФ для недопущения новой наступательной кампании врага на Сумском и Харьковском направлениях.

Курская операция длится уже более девяти месяцев. За это время украинским силам удалось впервые за 11 лет войны перенести боевые действия прямо на территорию России.

В ответ российское командование перебросило в Курскую область самые боеспособные части, в том числе оперативные резервы и находившиеся на этапе формирования части.

В то же время решающим фактором стало прибытие до 12 тысяч военных КНДР — наиболее подготовленных подразделений спецназначения, которые позволили россиянам сформировать мощную группировку для попытки изменить ход боевых действий.

Россия также переориентировала тактическую авиацию – на Курское направление приходится до 70% ежедневных авиаударов. В результате ударов управляемыми авиабомбами по собственной территории город Суджа почти полностью разрушен.

С начала операции, с 6 августа 2024 года, враг потерял в зоне ответственности группировки Курск:

63 172 военных были убиты и ранены, из них около 4 тысяч — граждане КНДР;

968 оккупантов попали в плен.

Пока российские войска не оставляют попыток вытеснить украинские силы из Курской области и сформировать буфер в приграничных районах Сумщины.

Для этого агрессор перебрасывает резервы с других направлений, в частности воздушно-десантную и морскую пехоту, которая должна была участвовать в штурмах на Торецком, Покровском и Ореховском направлениях.

В Генштабе подчеркнули, что нанесение потерь врагу именно на его территории является критически важным для сдерживания дальнейшего продвижения на Харьковщину и Сумщину.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, два пункта управления и еще одну другую важную цель противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1040 человек.

Также украинские воины обезвредили: