Россияне ударили по маршрутке в Сумской области – 9 погибших, 7 раненых

Сегодня утром, в субботу, 17 мая, вблизи города Белополье Сумской области российские войска атаковали рейсовый автобус беспилотником типа «Ланцет».

Как сообщил мэр Белополья Юрий Зарко, в этой маршрутке люди ехали на эвакуацию. Ударивший в автобус «Ланцет» навел разведывательный беспилотник.

По обновленным данным, погибли 9 человек, еще 7 ранены.

Сейчас местные власти устанавливают личности погибших, и по большей части это женщины пенсионного возраста. Раненых доставили в сумские больницы.

«В больницах сейчас семеро раненых после удара российского дрона по обычной маршрутке. У людей ожоги, переломы, контузии. Все получают необходимую помощь. К сожалению, есть погибшие – девять человек. Все детали проверяются. По предварительным данным, россияне убили семью: отец, мать и дочь погибли от удара. Мои соболезнования родным и близким. Все погибшие – гражданские. И россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству наносят этот удар. Это было сознательное убийство гражданских», – прокомментировал президент Владимир Зеленский.

По информации Воздушных сил, в ночь на 17 мая противник атаковал Украину 62 ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из Курска Орла, Шаталово (РФ) и Гвардейского (временно оккупированный Крым).

По состоянию на 12:00 субботы, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 36 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.

6 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесщина, Харьковщина, Днепропетровщина и Донетчина.

Возможна ли встреча Зеленского и Путина

В то же время «усы Москвы» Песков заявил, что встреча президентов Зеленского и Путина возможна, но при достижении «определенных договоренностей» делегаций двух стран.

Он добавил, что РФ и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня и работа ведется. Также, по его словам, первым делом нужно выполнить стамбульские договоренности об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Обмен пленными «1000 на 1000» предложила Турция, – СМИ

Турция предложила обмен пленными в формате «1000 на 1000» после того, как переговоры Украины и рф зашли в тупик, пишет издание CNN.

Как сообщают журналисты со ссылкой на турецкого чиновника, когда Россия потребовала от Украины освободить аннексированные территории, переговоры зашли в тупик, поэтому турецкая сторона предложила провести обмен, который включал бы три категории – детей, гражданских лиц и солдат.

В то же время чиновник добавил, что переговоры в целом были более позитивными, чем ожидалось, поскольку обе стороны «воздержались от обвинительных формулировок».

Оккупантов стало меньше на 910 единиц

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера, 16 мая, захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 63 авиационных удара, применили одну ракету и сбросили 112 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2596 дронов-камикадзе и произвели 5653 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 135 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Дмитровка, Студенок, Миропольское, Чуйковка, Александровка Сумской области; Тимофеевка, Хатное, Мел Харьковской области; Покровск, Александро-Калиново, Шевченко Первое, Старая Николаевка, Сухой Яр, Новоукраинка, Дачное Донецкой области; Малиновка, Высокое, Гуляйполе, Новодаровка, Лукьяновское Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одно средство противовоздушной обороны противника.

При этом наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 910 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, семь боевых бронированных машин, 34 артиллерийских системы, одну реактивную систему залпового огня, 155 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 96 единиц автомобильной техники оккупантов.