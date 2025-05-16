Переговоры в Самбуле: расписание и состав украинской делегации

По данным СМИ, сегодня, 16 мая, в 10:45 пройдет встреча делегаций Турции, США и Украины. Она состоится до встречи украинцев с россиянами.

Также на 12:30 запланирована трехсторонняя встреча между представителями Украины, РФ и Турции.

Когда состоятся двусторонние переговоры представителей РФ и Украины, не сообщается. Российские медиа допускают, что трёхсторонняя встреча Украины и России с Турцией и будет стартом переговоров Киева и Москвы.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для участия в переговорном процессе с Россией в Турции. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.



Министр обороны Рустем Умеров возглавил состав делегации. В ее состав вошли:

первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица,

заместитель главы Службы безопасности Александр Поклад,

заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко,

заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий,

первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговский;

представители Генштаба ВСУ, а также Воздушных и Военно-морских сил и Минобороны,

советник Офиса президента Александр Бевз.

Указ президента также предусматривает, что глава делегации по согласованию с ним может вносить изменения в состав делегации, и утверждает секретные переговорные директивы.

Воздушный террор 16 мая: последствия

В ночь на 16 мая Россия атаковала Украину 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. 73 ударных БпЛА типа Shahed удалось сбить, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Еще 36 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Житомирская, Черниговская, Николаевская и Киевская области.

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Ночью, во время отражения воздушного нападения противника, Украина потеряла самолет F-16. 1Это произошло около 3.30, сообщили в Генштабе ВСУ.

По предварительным данным летчик уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался. Его нашли и эвакуировали.

«Самочувствие летчика удовлетворительное, он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает. Для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже приступила к работе», — сообщили в Генштабе.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 165 боевых столкновений.

Самые интенсивные бои шли на Покровском направлении, где наши защитники остановили 75 штурмов агрессора.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 23 попытки врага прорвать оборонительные рубежи вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Привольное и Свободное Поле.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться в районах Редкодуба, Колодязов и в направлениях Новоплатоновки, Новосергиевки, Ольговки, Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и еще одну другую важную цель российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1100 человек.

Также украинские воины обезвредили: