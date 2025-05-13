В ночь на 13 мая противник атаковал Украину 10 ударными БпЛА. Все 10 российских беспилотников успешно сбиты противовоздушной обороной, сообщили в Воздушных силах.

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Переговоры в Турции могут стать ловушкой — политолог

Путин проигнорировал предложенную европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским идею введения с 12 мая 30-дневного перемирия. В то же время он предложил Украине возобновить прямые переговоры между Киевом и Москвой «без предварительных условий» в Стамбуле в четверг, 15 мая. При этом президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому диктатору встретиться в Турции лично.

«Но эта реакция (предложение переговоров в Стамбуле — Ред.) — не для нас или европейских лидеров, а для Дональда Трампа. Потому что началась игра за его внимание и для Путина очень важно, чтобы сохранялась перспектива переговоров с Трампом. Если бы этого не было, никаких переговоров о завершении войны вообще не было», — считает политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По его словам, Путин торопился сделать свой ход первым, чтобы игра пошла по его правилам. Именно поэтому, по словам эксперта, он предложил для переговоров Стамбул как аллюзию на переговоры 2022 сразу после начала полномасштабного вторжения, где Путин фактически требовал капитуляции Украины.

«Это, по сути, по логике Путина должно напоминать, что переговоры должны идти на российских условиях», — говорит политолог.

По его словам, предлагая это, российский президент фактически завлекает Украину в ловушку. Украина ведь не может отказаться от переговоров и поддержки США.

«Если мы отказываемся от этого предложения Путина, тогда мы фактически против переговоров, нас будут обвинять, что мы не хотим переговоров, и Путин будет апеллировать этим к Трампу. Если мы соглашаемся, тогда уже в Стамбуле нам будут выдвигать те же требования, которые были в апреле 2022-го года, — о демилитаризации, денацификации и т.п., а также новые», — сказал Фесенко.

На фронте за сутки зафиксировано 166 боев

Самые интернсивные боевые действия происходят на Покровском направлении, где, по данным Генштаба ВСУ, наши защитники остановили 60 вражеских штурма.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Редкодуб, Торское, Колодязи, Зеленая Долина, Надежда, Липовое, Новомихайловка, Ямполовка и в направлении Ольговки.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи Васюковки, Часового Яра и в направлении Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Дилиевки, Петровки и Торецка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 атаки противника вблизи Константинополя, Богатыря, Зеленого Поля, Новоселок и в направлении Шевченко.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, три артиллерийских средства, два узла связи и еще три других важных объекта российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек.

Также украинские воины обезвредили: