На южном фронте продолжаются ожесточенные бои. Там оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на границе трех областей, но несут большие потери.

Об этом сообщил представитель сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, наиболее напряженная ситуация на Новопавловском направлении, где враг пытается выйти к административной границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. На сравнительно небольшом участке фронта собраны штурмовые подразделения из четырех российских полков.

Враг активно использует мотоциклы для маневров, но украинские защитники уничтожают их вместе с живой силой — потери оккупантов составляют до 150 человек в сутки.

Также армия РФ нарастила удары дронами. За минувшие сутки зафиксировано более 600 атак дронами-камикадзе и еще 300 дронов сбрасывали боеприпасы — более 400 раз. По словам Волошина, количество таких ударов выросло на 20%. Это связано с эффективной борьбой ВСУ, в результате которой оккупанты теряют артиллерию и больше полагаются на дроны и авиацию.

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Ситуация на других участках фронта

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 163 боевых столкновения.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурма.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 30 попыток прорвать оборонительные рубежи вблизи Константинополя, Скудного, Ровнополя, Привольного, Свободного Поля, Шевченко, Багатира, Новополя, Одрадного и в сторону Зеленого Поля.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь продвинуться в районах Новомихайловки, Грековки, Твердохлебово, Новосергиевки, Колодязов, Григорьевки и в сторону Редкодуба, Липового, Зеленой Долины, Ольговки.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отбили двенадцать атак российских захватчиков.

Враг атаковал Украину ракетой и дронами: последствия

В ночь на 14 мая противник атаковал баллистической рекетой Искандер-М/KN-23 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Подтверждено сбитие 80 ударных БпЛА типа Shahed, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

42 вражеских беспилотника-имитатора — локально потеряны.

Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина, Одесская, Донецкая и Кировоградская области.

Потери врага на утро 14 мая 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны и два артиллерийских средства российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1240 человек.

Также украинские воины обезвредили: