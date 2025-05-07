В ночь на 7 мая российские войска атаковали Киев. В результате обстрелов два человека погибли, пострадали семь человек, среди них — четверо детей.

«В Святошинском районе столицы пожары в нескольких квартирах на верхних этажах жилого дома. В Днепровском — разрушения на верхнем этаже дома. В Соломенском зафиксировали падение обломков БПЛА в районе нежилой застройки. Без возгорания», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Два человека погибли в жилом доме в Шевченковском районе столицы. Там обломки БПЛА попали в верхние этажи пятиэтажного жилого дома.

В Бучанском районе произошло возгорание между вторым и третьим этажами десятиэтажного жилого дома. Здание еще не введено в эксплуатацию.

Вечером 6 мая россияне атаковали Запорожье ударными дронами, нанеся как минимум 13 ударов. Был разрушен частный дом, возникли пожары.

По состоянию на утро 7 мая количество травмированных возросло до 4 человек. Спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной конструкции дома двух человек. Общее количество пострадавших уточняется.



В результате атаки разрушен частный жилой дом, еще 11 — повреждены. Повреждены также 10 автомобилей и объекты инфраструктуры, сообщили в ГСЧС.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение.

Наибольшее количество атак агрессора произошло на Покровском направлении — 77.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное, Ровнополь, Новоселка, Свободное Поле, Шевченко, Новополье, Отрадное.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Липовое, Надежда, Зеленый Гай, Редкодуб, Ямполовка, Торское и в направлениях Нового Мира, Зеленой Долины и Колодязов.

Более 960 тысяч оккупантов больше не смогут воевать

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поражали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию, четыре пункта управления БпЛА, четыре артиллерийские системы, пункт управления и два склада боеприпасов врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1270 человек.

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