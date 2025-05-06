На войне
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По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодязи, Мирное, Торское и в направлении Зеленой Долины.

На Покровском направлении наши защитники остановили 78 атак агрессора.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 18 атак противника.

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Российские «военкоры» активно сообщали о новых атаках Сил обороны Украины в районе Теткино Курской области.

В новом обзоре Института изучения войны по итогам 5 мая говорится, что украинские войска осуществили серию ограниченных атак на участке международной границы между Россией и Украиной вблизи села Теткино Курской области РФ. 

Российские «военкоры» при этом утверждали, что украинские войска использовали оборудование для разминирования, чтобы пробить путь через российские минные поля вдоль границы, однако в итоге якобы не достигли существенного продвижения в указанном районе.

По сообщениям «военкоров», между украинскими и российскими войсками произошли стрелковые бои вблизи железнодорожной станции Теткино, которая расположена на юге этого населенного пункта. Также сообщалось, что позже украинские войска якобы отступили обратно в Сумскую область, не захватив Теткино и не прорвав российскую оборону вблизи Нового Пути.

Реагируя на эти сообщения, аналитики ISW отмечают, что украинские войска «пытаются изолировать российские подразделения вблизи Теткино и по всему Глушковскому району».

РФ атаковали около сотни дронов

Ночью с 5 на 6 мая Силы обороны Украины осуществили массированную атаку дронами на ряд регионов РФ. Российские источники сообщают о тревожных сигналах, взрывах и закрытии воздушного пространства.

В Москве в результате падения ударного беспилотника обломки повредили жилой дом.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, 19 беспилотников были сбиты в Подмосковье. Все онилетели на Москву. Обломки одного из БПЛА попали в девятиэтажный дом на Каширском шоссе в Москве.

Из-за атаки беспилотников несколько российских аэропортов, в том числе в подмосковном Домодедово, Нижнем Новгороде, Иваново, Калуге, Нижнекамске и другие, приостанавливали работу. Там вводили план «Ковер».

Минобороны РФ заявило, что с 21:00 5 мая до 4:00 6 мая ПВО якобы уничтожила 105 украинских беспилотников.

Потери врага за сутки

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 24 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления, пять средств ракетных войск и артиллерии, два средства ПВО и четыре других важных объекта противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1430 человек.

потери врага
Также украинские воины обезвредили:

  • 3 танка,
  • 5 боевых бронированных машин,
  • 61 артиллерийскую систему,
  • 1 РСЗО,
  • 145 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 103 единицы автомобильной ,
  • 3 единицы спецтехники.

 

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