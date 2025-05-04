Россия атаковала Киев ударными дронами – есть пострадавшие

В ночь на 4 мая 2025 года Россия в очередной раз атаковала украинскую столицу ударными дронами. На этот раз наиболее пострадала Оболонь. Поврежден ТРЦ Dream Town, в соседних домах с ТРЦ выбиты окна, в одной многоэтажке возник пожар.

Также в Киеве в результате российской дроновой атаки этой ночью фиксировали падение обломков сбитых воздушных целей в трех районах столицы. В результате этого в городе произошли пожары, пылали семь автомобилей.

Кроме Оболони, повреждения есть в Шевченковском и Святошинском районах столицы.

В результате этой атаки пострадали 11 человек (данные на утро воскресенья), среди них двое детей.

Все пожары в настоящее время потушили.

На Одесчину летела баллистическая ракета

По официальной информации Воздушных сил, В ночь на 4 мая противник атаковал 165 ударными БпЛА. Силы обороны успешно ликвидировали 69 ударных БпЛА на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 80 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина, Черкасщина и Киевщина.

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На Юге Украины этой ночью сбиты 6 вражеских ударных БпЛА. За прошедшие сутки, 3 мая 2025 года, уничтожены два разведывательных БПЛА и ударный дрон «Ланцет».

Вечером субботы российские оккупационные войска атаковали Одесщину баллистической ракетой, вероятно «Искандер-М», с территории временно оккупированного Крыма.

На Херсонском направлении враг нанес авиаудара с применением КАБов.

Минус важный командный пункт врага

По данным Генштаба ВСУ, Воздушные силы поразили командный пункт 6-й мотострелковой дивизии РФ в районе Бахмута

В ведомстве сообщают, что в результате удара «существенно снижена способность оккупантов осуществлять управление на Покровском направлении».

Сейчас данные о потерях врага уточняются.

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Ситуация на фронте: враг продвинулся на нескольких участках

По данным Института изучения войны (ISW), войска РФ продвинулись сразу на пяти участках фронта, однако украинские защитники активно контратакуют, не позволяя врагу закрепиться.

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 253 боевых столкновения. Наиболее горячими направлениями остаются Лиманское, Покровское, Новопавловское, Торецкое и Курское.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1340 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 24 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, одно средство ПВО, два самолета, 163 БпЛА оперативно-тактического уровня и 129 единиц автомобильной техники оккупантов.

Помимо этого, в Суземке Брянской области России «неизвестные» БпЛА атаковали завод «Стрела». Это предприятие находится примерно в 10 км от границы с Украиной и специализируется на производстве радиолокационного оборудования, трансформаторов, дросселей, катушек, фильтров и другой электроники.

Завод работает с российской госкорпорацией «Ростех» и выполняет заказы российского оборонно-промышленного комплекса.

Предварительно, горит склад, производственный цех и админздание.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского диктатора Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на прекращении огня на 30 дней.