В ночь на 1 мая 2025 года противник атаковал Украину 5-ю баллистическими ракетами Искандер-М и 170-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.

В Воздушных силах ВСУ подтверждено сбитие 74 ударных БПЛА.

68 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Киевская области.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 196 боестолкновений.

На Лиманском направлении враг атаковал 36 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Белой Горы, Андреевки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Дружбы, Дачного, Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 85 штурмовых действий.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах Константинополя, Привольного, Свободного Поля и в сторону Отрадного, Шевченко и Богатыря.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки на данном направлении произошло 21 боестолкновение.

Институт изучения войны (ISW сообщает о продвижении Сил обороны в Курской области и вблизи Торецка.

Российские источники ISW утверждали, что войска РФ якобы продолжают зачистку в Курской области. Как показывают опубликованные 26 апреля кадры с геолокацией, ВСУ продвинулись на юго-запад от Кучерова (к югу от Суджи).

Между тем российские захватчики продвинулись под Лиманом и на Торецком направлении.

Украина ударила по оборонному предприятию РФ

Силы обороны Украины в ночь на 30 апреля нанесли удар по российскому оборонно-промышленному предприятию во Владимирской области.

Сообщается, что СБУ осуществила успешный дроновой удар по Муромскому приборостроительному заводу.

Этот завод специализируется на изготовлении устройств зажигания боеприпасов, комплектующих и изделий для российского флота и военной авиации.

По данным украинских СМИ, от удара беспилотника были повреждены два здания завода и возник пожар.

Потери врага за минувшие сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО, одному артиллерийскому средству и трем пунктам управления противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек.

Также украинские воины обезвредили: