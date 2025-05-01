В ночь на 1 мая 2025 года противник атаковал Украину 5-ю баллистическими ракетами Искандер-М и 170-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.
В Воздушных силах ВСУ подтверждено сбитие 74 ударных БПЛА.
68 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.
Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Киевская области.
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О ситуации на фронте
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 196 боестолкновений.
На Лиманском направлении враг атаковал 36 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону.
На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Белой Горы, Андреевки и Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Дружбы, Дачного, Дилиевки и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 85 штурмовых действий.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах Константинополя, Привольного, Свободного Поля и в сторону Отрадного, Шевченко и Богатыря.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки на данном направлении произошло 21 боестолкновение.
Институт изучения войны (ISW сообщает о продвижении Сил обороны в Курской области и вблизи Торецка.
Российские источники ISW утверждали, что войска РФ якобы продолжают зачистку в Курской области. Как показывают опубликованные 26 апреля кадры с геолокацией, ВСУ продвинулись на юго-запад от Кучерова (к югу от Суджи).
Между тем российские захватчики продвинулись под Лиманом и на Торецком направлении.
Украина ударила по оборонному предприятию РФ
Силы обороны Украины в ночь на 30 апреля нанесли удар по российскому оборонно-промышленному предприятию во Владимирской области.
Сообщается, что СБУ осуществила успешный дроновой удар по Муромскому приборостроительному заводу.
Этот завод специализируется на изготовлении устройств зажигания боеприпасов, комплектующих и изделий для российского флота и военной авиации.
По данным украинских СМИ, от удара беспилотника были повреждены два здания завода и возник пожар.
Потери врага за минувшие сутки
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО, одному артиллерийскому средству и трем пунктам управления противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- 3 танка,
- 11 боевых бронированных машин,
- 45 артиллерийских систем,
- 1 реактивную систему залпового огня,
- 2 средства ПВО,
- 112 БПлА,
- 139 автомобилей оккупантов.