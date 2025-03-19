В ночь на 19 марта противник атаковал Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, сообщили в Воздушных силах Украины.

«По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 72 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях», — говорится в сообщении.

56 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.

Согласована дата следующих переговоров по Украине

США и Россия проведут переговоры по деталям прекращения огня в Украине в воскресенье, 23 марта, в Джидде (Саудовская Аравия). Об этом сообщил спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин договорились о временном моратории на удары по энергетической инфраструктуре, но точные контуры моратория пока остаются неясными. Об этом, анализируя итоги телефонного разговора Трампа и Путина, говорят эксперты Института изучения войны (ISW).

Они указывают, что, по информации Кремля, Путин принял предложение Трампа о 30-дневном моратории на удары по «энергетической инфраструктуре» и «немедленно отдал российским военным соответствующий приказ», тогда как Белый дом заявил, что Путин и Трамп согласились на «энергетическое и инфраструктурное прекращение огня».

Непонятно, какие цели прямо запрещены согласно 30-дневному мораторию, учитывая разницу в языках между двумя расшифровками звонка, отметили в ISW.

Аналитики также предполагают, что российский диктатор хочет добиться дальнейших уступок от Трампа.

«Путин отклонил временное прекращение огня в Черном море, но согласился участвовать в переговорах по такому соглашению, которое Путин, вероятно, использует, чтобы затянуть или испортить переговоры по постоянному мирному соглашению», — говорится в материале.

О ситуации в Сумской и Курской областях

Ситуация на границе Сумской области с Курской областью рф находится под контролем Сил обороны Украины, заявили в Гештабе ВСУ.

«Информация, распространяемая в социальных сетях о продвижении подразделений рф вглубь территории Сумщины не соответствует действительности. оссийские оккупанты пытаются заходить небольшими группами в некоторые населенные пункты украинского приграничья. Противник оперативно уничтожается огневыми средствами благодаря слаженным действиям и заблаговременно созданной системе обороны», — говорится в сообщении.

Отмечается. что наши защитники успешно останавливают все попытки захватчиков закрепиться на территории Сумщины. Враг несет значительные потери в живой силе.

Также украинские воины продолжают удерживать территории в Курской области, где за прошедшие сутки отбили 21 атаку захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений.

На Торецком направлении враг 21 раз атаковал украинские подразделения в районах Озаряновки, Дружбы, Торецка.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Котлино, Преображенка, Котляровка, Зверево, Удачное, Андреевка и в сторону Алексеевки.

Потери врага на утро 19 марта 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, две пушки и склад вооружения и военной техники захватчиков.

Потери российских захватчиков за сутки составили 1060 человек.

Также украинские воины обезвредили: