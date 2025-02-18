После участия в экстренном саммите в Париже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа готова взять на себя инициативу в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности. Об этом Рютте сообщил в Twitter (X).

Подводя итоги встречи с лидерами ряда европейских государств в Париже, Рютте подчеркнул, что «Европа готова и желает усилить свои позиции, взять на себя инициативу, чтобы обеспечить гарантии безопасности для Украины».

«Европа готова и желает активизироваться. Возглавить обеспечение гарантий безопасности для Украины. Мы готовы и намерены инвестировать значительно больше в нашу безопасность», — говорится в публикации генсека НАТО.

Рютте также отметил, что сейчас необходимо определить конкретные детали, но обязательства уже четко обозначены.

В то же время британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что гарантии США по безопасности являются единственным способом обеспечить длительный мир в Украине. Он добавил, что пока слишком рано говорить, сколько британских миротворческих войск могут быть развернуты в Украине, сообщает Reuters.

«Европа должна сыграть свою роль, и я готов рассмотреть возможность размещения британских сил на земле наряду с другими, если будет долгосрочное мирное соглашение, но должна быть поддержка США, потому что гарантия безопасности США является единственным способом эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину», — сказал Стармер.

Премьер Британии сказал, что ожидает, что будет еще один раунд переговоров с европейскими лидерами по Украине.

Покровское направление остается самым горячим

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Удачного, Успеновки, Надиевки, Ясенового, Улаклов, Андреевки и Дачного.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 23 атаки захватчиков в районе Новоселки, Ровнополя, Нового Комара и в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 13 атак захватчиков, также враг нанес 27 авиационных ударов, применив при этом 30 КАБ.

Последствия воздушного террора 18 февраля

В ночь на 18 февраля 2025 года противник атаковал 176-ю беспилотниками разных типов.

Как сообщили в Воздушных силаз Украины, по состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 103-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

67 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Вследствие вражеской атаки пострадали Кировоградщина, Харьковщина, Киевщина и Черкасщина.

Потери врага на утро 18 февраля

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство ПВО, шесть средств ракетных войск и артиллерии и пять средств РЭБ/РЛС захватчиков.

Потери российских захватчиков за сутки составили 1170 человек.





Также украинские воины обезвредили: