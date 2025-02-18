Після участі в екстреному саміті в Парижі генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Європа готова взяти на себе ініціативу в питанні надання Україні гарантій безпеки. Про це Рютте повідомив у Twitter (X).

Підбиваючи підсумки зустрічі з лідерами низки європейських держав у Парижі, Рютте наголосив, що «Європа готова і бажає посилити свої позиції, взяти на себе ініціативу, щоб забезпечити гарантії безпеки для України».

«Європа готова і бажає активізуватися. Очолити забезпечення гарантій безпеки для України. Ми готові і маємо намір інвестувати значно більше в нашу безпеку», – йдеться в публікації генсека НАТО.

Рютте також зазначив, що наразі необхідно визначити конкретні деталі, але зобов’язання вже чітко окреслено.

Водночас британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що гарантії США з безпеки є єдиним способом забезпечити тривалий мир в Україні. Він додав, що поки занадто рано говорити, скільки британських миротворчих військ можуть бути розгорнуті в Україні, повідомляє Reuters.

«Європа повинна зіграти свою роль, і я готовий розглянути можливість розміщення британських сил на землі поряд з іншими, якщо буде довгострокова мирна угода, але має бути підтримка США, тому що гарантія безпеки США є єдиним способом ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну», – сказав Стармер.

Прем’єр Британії сказав, що очікує, що буде ще один раунд переговорів з європейськими лідерами щодо України.

Покровський напрямок залишається найгарячішим

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора в районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Луча, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Вдалого, Успенівки, Надіївки, Ясеневого, Улаклову, Андріївки та Дачного.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 23 атаки загарбників у районі Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького.

У Курській області минулої доби українські воїни відбили 13 атак загарбників, також ворог завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 30 КАБ.

Наслідки повітряного терору 18 лютого

У ніч на 18 лютого 2025 року противник атакував 176-ма безпілотниками різних типів.

Як повідомили у Повітряних силах України, станом на 09.00 підтверджено збиття 103-х ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

67 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.

Втрати ворога на ранок 18 лютого

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб ППО, шість засобів ракетних військ і артилерії та п’ять засобів РЕБ/РЛС загарбників.

Втрати російських загарбників за добу склали 1170 осіб.

Також українські воїни знешкодили: