В небе над Украиной сбили более 93 беспилотника

В ночь на 20 января 2025 года противник атаковал 141-м ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов, сообщили в Воздушных силах Украины.

По состоянию на 8.00 подтверждено сбитие 93-х ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.

47 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны, два из них — улетели в РФ.

Города РФ атаковали беспилотники

В ночь на 20 января дроны атаковали предприятия авиационной промышленности в РФ. Минобороны России отчиталось об уничтожении 31 беспилотника.

Российские паблики сообщает о попытке налёта на авиационный завод, производящий стратегические бомбардировщики, а также на вертолётный завод.

Около 3−4 мощных взрывов над городом Казань. Сообщается о попытке атаковать Казанский авиазавод имени Горбунова.

В связи с атакой беспилотников Росавиация объявила о закрытии аэропортов Казани и Нижнекамска в Татарстане.

В Калужской области был прилёт беспилотника по промышленному объекту, власти региона подтвердили возгорание.

Краткая сводка с фронта на утро 20 января 2025

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений.

Горячеевсего было на Покровском направлении, где наши защитники остановили 89 штурма оккупантов.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 12 авиаударов, сбросив при этом 16 КАБ, совершил 416 обстрелов. Украинские защитники отбили 14 штурмовых действий захватчиков.

Потери врага на утро 20 января 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства противовоздушной обороны противника.

Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 820 430 своих военных, в том числе 1690 — за последние сутки.

Потери вражеской техники за сутки: