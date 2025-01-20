У небі над Україною збили понад 93 безпілотники

У ніч на 20 січня 2025 року противник атакував 141-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомили в Повітряних силах України.

Станом на 8.00 підтверджено збиття 93-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.

47 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачено, два з них – відлетіли до РФ.

Міста РФ атакували безпілотники

У ніч на 20 січня дрони атакували підприємства авіаційної промисловості в РФ. Міноборони Росії відзвітувало про знищення 31 безпілотника.

Російські пабліки повідомляють про спробу нальоту на авіаційний завод, що виробляє стратегічні бомбардувальники, а також на вертолітний завод.

Близько 3-4 потужних вибухів над містом Казань. Повідомляється про спробу атакувати Казанський авіазавод імені Горбунова.

У зв’язку з атакою безпілотників Росавіація оголосила про закриття аеропортів Казані та Нижньокамська в Татарстані.

У Калузькій області був приліт безпілотника по промисловому об’єкту, влада регіону підтвердила загоряння.

Коротке зведення з фронту на ранок 20 січня 2025 року

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 189 бойових зіткнень.

Найгарячіше було на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 89 штурмів окупантів.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували в районі Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Діліївка та Щербинівка.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 КАБ, з

Втрати ворога на ранок 20 січня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два засоби протиповітряної оборони противника.

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 820 430 своїх військових, зокрема 1690 – за останню добу.



Втрати ворожої техніки за добу: