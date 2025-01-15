Что пылало в России прошлой ночью

В ночь на 14 января Силы обороны Украины осуществили массовый удар по военным объектам оккупантов на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине российской федерации. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и республике Татарстан. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Снова успешно атакована база хранения нефтепродуктов «Комбинат Кристалл» в Энгельсе Саратовской области, где только что потушили пожар, длившийся 5 дней после предыдущего удара.

Также, поражен Брянский химический завод в городе Сельцо — стратегический объект военно-промышленного комплекса РФ. Здесь изготавливаются боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации, инженерные боеприпасы и компоненты крылатых ракет «Х-59». На территории завода наблюдалась вторичная детонация, которая продолжалась несколько часов. Кроме этого, в ходе атаки уничтожены два вражеских зенитных ракетных комплекса — «Тор» и «Бук».

Также поражены стратегические объекты военно-промышленного комплекса РФ — Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод «Казаньоргсинтез». На обоих объектах загорелся пожар.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 70 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Янтарное, Новоторецкое, Луч, Зеленое, Новый Труд, Чунишино, Зверево, Успеновка, Новоандреевка, Надиевка, Петропавловка и Шевченко.

Российская армия находится уже достаточно близко к административной границе Донецко-Днепропетровской области. Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Так, по состоянию на 14 января известно, что захватнические войска находятся в семи километрах от административной границы Донецко-Днепропетровской области в ближайшей точке наступления возле Нововасильевки (на юго-запад от Покровска) и до 7,5 километров от границы в районе Новодаровки (на юго-запад от Великой Новоселки).

Аналитики считают, что РФ, вероятно, попытается использовать потенциальные будущие наступления в Днепропетровской области в информационных целях, но эти наступления, если они состоятся, вряд ли будут иметь значительное оперативное влияние.

«Российские войска также могут пытаться захватить любую территорию, включая территорию Днепропетровской области — независимо от ее тактической значимости, чтобы укрепить переговорную позицию России перед возможными переговорами о прекращении войны», — говорится в отчете.

Потери врага на утро 15 января 2025 года

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава и один другой важный объект противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1580 оккупантов.

Потери вражеской техники за сутки: