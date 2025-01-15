Що палало в Росії минулої ночі

У ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили масовий удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км у глибині російської федерації. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях і республіці Татарстан. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Знову успішно атаковано базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Кристал» в Енгельсі Саратовської області, де щойно загасили пожежу, що тривала 5 днів після попереднього удару.

Також, уражено Брянський хімічний завод у місті Сільце – стратегічний об’єкт військово-промислового комплексу РФ. Тут виготовляються боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет «Х-59». На території заводу спостерігалася вторинна детонація, яка тривала кілька годин. Крім цього, під час атаки знищено два ворожі зенітні ракетні комплекси – «Тор» і «Бук».

Також уражено стратегічні об’єкти військово-промислового комплексу РФ – Саратовський нафтопереробний завод і завод «Казаньоргсинтез». На обох об’єктах загорілася пожежа.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, за минулу добу зафіксовано 170 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 70 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Бурштинове, Новоторецьке, Луч, Зелене, Нова Праця, Чунишине, Звіряче, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко.

Російська армія перебуває вже досить близько до адміністративного кордону Донецько-Дніпропетровської області. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Так, станом на 14 січня відомо, що загарбницькі війська перебувають за сім кілометрів від адміністративного кордону Донецько-Дніпропетровської області в найближчій точці наступу біля Нововасилівки (на південний захід від Покровська) та до 7,5 кілометрів від кордону в районі Новодарівки (на південний захід від Великої Новосілки).

Аналітики вважають, що РФ, імовірно, спробує використати потенційні майбутні майбутні наступи в Дніпропетровській області в інформаційних цілях, але ці наступи, якщо вони відбудуться, навряд чи матимуть значний оперативний вплив.

«Російські війська також можуть намагатися захопити будь-яку територію, включно з територією Дніпропетровської області, незалежно від її тактичної значущості, щоб зміцнити переговорну позицію Росії перед можливими переговорами про припинення війни», – йдеться у звіті.

Втрати ворога на ранок 15 січня 2025 року

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1580 окупантів.

Втрати ворожої техніки за добу: