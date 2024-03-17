Війна в Україні, день 753: мінус черговий НПЗ та понад тисячу окупантів

Про ситуацію на фронті на ранок 17 березня

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 58 бойових зіткнень.

Всього ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки за пунктом управління, 2 районами зосередження особового складу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.

Вночі ворог задіяв 16 БПЛА типу Shahed. Сили протиповітряної оборони. збили 14 «шахедів» у межах Одеської області.

Дрони атакують НПЗ та аеропорт на росії

Сьогодні вночі у Слов’янську-на-Кубані дрон атакував черговий НПЗ. Безпілотники також помітили в Орловській, Калузькій, Ярославській, Ростовській, Курській та Московській областях.

Крім того, цієї ночі “рейси” з України приймав аеропорт Домодєдово під москвою.

СБУ заблокувала постачання комплектуючих для партії «Шахедів» та крилатих ракет

У той же час кіберфахівцям вдалося заблокувати постачання деталей для дронів та мікросхем для крилатих ракет.

«Ми здійснюємо перекриття ланцюжків поставок комплектуючих до російської зброї. Один із прикладів: минулого року ми заблокували постачання сервомоторів для виробництва 1600 «Шахедів» та 4000 мікросхем для російських крилатих ракет»,

– розповів в ефірі телемарафону начальник управління Департаменту кібербезпеки (ДКІБ) СБУ Ілля Вітюк.

Крім того, кіберфахівці працюють на лінії фронту над знищенням ворожих систем РЕБ та РЕР, а також над перехопленням ворожих безпілотників, які координують ракетні та артилерійські удари по Силах оборони.

За словами Іллі Вітюка, розвідувальна інформація, отримана ДКІБ, як і відображення кібератак, допомагають запобігти людським жертвам.

Втрати ворога на ранок 17 березня

За даними Генштабу, за добу ліквідовано 1160 окупантів. А втрати в техніці такі: