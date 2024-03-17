Війна в Україні, день 753: мінус черговий НПЗ та понад тисячу окупантів

Сьогодні, в неділю, 17 березня 2024 року, розпочалася сімсот п’ятдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.
Про ситуацію на фронті на ранок 17 березня
За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 58 бойових зіткнень.
Всього ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника.
Підрозділами ракетних військ завдано поразки за пунктом управління, 2 районами зосередження особового складу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.
Вночі ворог задіяв 16 БПЛА типу Shahed. Сили протиповітряної оборони. збили 14 «шахедів» у межах Одеської області.
Дрони атакують НПЗ та аеропорт на росії
Сьогодні вночі у Слов’янську-на-Кубані дрон атакував черговий НПЗ. Безпілотники також помітили в Орловській, Калузькій, Ярославській, Ростовській, Курській та Московській областях.
Крім того, цієї ночі “рейси” з України приймав аеропорт Домодєдово під москвою.
СБУ заблокувала постачання комплектуючих для партії «Шахедів» та крилатих ракет
У той же час кіберфахівцям вдалося заблокувати постачання деталей для дронів та мікросхем для крилатих ракет.
«Ми здійснюємо перекриття ланцюжків поставок комплектуючих до російської зброї. Один із прикладів: минулого року ми заблокували постачання сервомоторів для виробництва 1600 «Шахедів» та 4000 мікросхем для російських крилатих ракет»,
– розповів в ефірі телемарафону начальник управління Департаменту кібербезпеки (ДКІБ) СБУ Ілля Вітюк.
Крім того, кіберфахівці працюють на лінії фронту над знищенням ворожих систем РЕБ та РЕР, а також над перехопленням ворожих безпілотників, які координують ракетні та артилерійські удари по Силах оборони.
За словами Іллі Вітюка, розвідувальна інформація, отримана ДКІБ, як і відображення кібератак, допомагають запобігти людським жертвам.
Втрати ворога на ранок 17 березня
За даними Генштабу, за добу ліквідовано 1160 окупантів. А втрати в техніці такі:
- 11 танків;
- 24 бронемашини;
- 28 артилерійських систем;
- 1 ППО та 4 БПЛА;
- 49 транспортних засобів;
- 11 одиниць спецтехніки.