Война, день 948: рашисты дважды ударили по больнице в Сумах

Удар по Сумам: семеро погибших

Сегодня утром, 28 сентября 2024 года, враг нанес двойной удар по больнице и жилищному сектору в областном центре, применив ударные беспилотники (БпЛА).

Как рассказали в Сумской областной прокуратуре, первый удар россияне нанесли около 07:35. На момент атаки в больнице находились 86 пациентов, из них 15 – маломобильные, а также 38 сотрудников заведения.

В областном управлении полиции сообщили, что для помощи людям после первого удара прибыли спасатели и полицейские. И около 08:25, когда на месте происшествия спасатели и полицейские оказывали помощь и эвакуировали больных, враг нанес еще один авиаудар.

В настоящее время известно о 7 погибших и 12 тяжелораненых.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Кроме того, продолжается поисково-спасательная операция в Кривом Роге после вчерашнего обстрела рашистов.

Как сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, в больницах города находятся трое раненых, их состояние среднее. Судьба еще одного человека остается неизвестной.

Как поработали Воздушные силы этой ночью

В ночь с 27 на 28 сентября россия в очередной раз атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. Работали силы ПВО. Обломками сбитых дронов повреждены частные дома, хозяйственное и административное здания.

А по информации Воздушного командования «Юг», в ночь на 28 сентября 2024 года противовоздушной обороной юга Украины сбиты 8 ударных беспилотников «Shahed-136/131».

Российские оккупационные войска атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно «Искандер-М», с территории временно оккупированного Крыма.

Еще по теме: Ночная атака Одесской области: пострадала база отдыха

Утром на Херсонском направлении враг нанес авиаудар с применением управляемых авиабомб (КАБов).

Также за прошедшие сутки, 27 сентября 2024 года, уничтожен разведывательный БпЛА «ZALA».

Всего, по данным Воздушных сил, этой ночью силы противовоздушной обороны сбили 69 «шахедов» и две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 над территориями Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областей. Один беспилотник полетел в направлении россии, еще три были локационно потеряны.

О ситуации на фронте на утро 28 сентября 2024

Как сообщает Генштаб ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 180 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам шесть ракетных ударов с применением девяти ракет, а также 74 авиаудара, в том числе сбросил 118 КАБ. Кроме этого, произвел 5081 обстрел.

27 сентября авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, уничтожили два командных пункта, а также поразили две артиллерийские системы.

Враг потерял за сутки еще 1470 оккупантов

По данным Генштаба, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали ориентировочно 1470 оккупантов.

В технике враг потерял: