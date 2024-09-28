Война, день 948: рашисты дважды ударили по больнице в Сумах

Сегодня, в субботу, 28 сентября 2024 года, начались девятьсот сорок восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
В настоящее время продолжается военная операция в Курской области. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. А враг продолжает совершать военные преступления…
Удар по Сумам: семеро погибших
Сегодня утром, 28 сентября 2024 года, враг нанес двойной удар по больнице и жилищному сектору в областном центре, применив ударные беспилотники (БпЛА).
Как рассказали в Сумской областной прокуратуре, первый удар россияне нанесли около 07:35. На момент атаки в больнице находились 86 пациентов, из них 15 – маломобильные, а также 38 сотрудников заведения.
В областном управлении полиции сообщили, что для помощи людям после первого удара прибыли спасатели и полицейские. И около 08:25, когда на месте происшествия спасатели и полицейские оказывали помощь и эвакуировали больных, враг нанес еще один авиаудар.
В настоящее время известно о 7 погибших и 12 тяжелораненых.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Кроме того, продолжается поисково-спасательная операция в Кривом Роге после вчерашнего обстрела рашистов.
Как сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, в больницах города находятся трое раненых, их состояние среднее. Судьба еще одного человека остается неизвестной.
Как поработали Воздушные силы этой ночью
В ночь с 27 на 28 сентября россия в очередной раз атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. Работали силы ПВО. Обломками сбитых дронов повреждены частные дома, хозяйственное и административное здания.
А по информации Воздушного командования «Юг», в ночь на 28 сентября 2024 года противовоздушной обороной юга Украины сбиты 8 ударных беспилотников «Shahed-136/131».
Российские оккупационные войска атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно «Искандер-М», с территории временно оккупированного Крыма.
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Утром на Херсонском направлении враг нанес авиаудар с применением управляемых авиабомб (КАБов).
Также за прошедшие сутки, 27 сентября 2024 года, уничтожен разведывательный БпЛА «ZALA».
Всего, по данным Воздушных сил, этой ночью силы противовоздушной обороны сбили 69 «шахедов» и две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 над территориями Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областей. Один беспилотник полетел в направлении россии, еще три были локационно потеряны.
О ситуации на фронте на утро 28 сентября 2024
Как сообщает Генштаб ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 180 боевых столкновений.
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам шесть ракетных ударов с применением девяти ракет, а также 74 авиаудара, в том числе сбросил 118 КАБ. Кроме этого, произвел 5081 обстрел.
27 сентября авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, уничтожили два командных пункта, а также поразили две артиллерийские системы.
Враг потерял за сутки еще 1470 оккупантов
По данным Генштаба, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали ориентировочно 1470 оккупантов.
В технике враг потерял:
- 14 танков;
- 42 бронемашины;
- 55 артиллерийских систем;
- 4 РСЗО;
- 62 БПЛА;
- 2 крылатых ракеты;
- 99 единиц спецтехники.