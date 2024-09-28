Новости Одессы и Одесской области

Война, день 948: рашисты дважды ударили по больнице в Сумах

Война, день 948: рашисты дважды ударили по больнице в Сумах

Сегодня, в субботу, 28 сентября 2024 года, начались девятьсот сорок восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
В настоящее время продолжается военная операция в Курской области. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. А враг продолжает совершать военные преступления…

Удар по Сумам: семеро погибших

Удар по Сумам, 28 сентября 2024

Сегодня утром, 28 сентября 2024 года, враг нанес двойной удар по больнице и жилищному сектору в областном центре, применив ударные беспилотники (БпЛА).

Как рассказали в Сумской областной прокуратуре, первый удар россияне нанесли около 07:35. На момент атаки в больнице находились 86 пациентов, из них 15 – маломобильные, а также 38 сотрудников заведения.

В областном управлении полиции сообщили, что для помощи людям после первого удара прибыли спасатели и полицейские. И около 08:25, когда на месте происшествия спасатели и полицейские оказывали помощь и эвакуировали больных, враг нанес еще один авиаудар.

В настоящее время известно о 7 погибших и 12 тяжелораненых.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Кроме того, продолжается поисково-спасательная операция в Кривом Роге после вчерашнего обстрела рашистов.

Обстрел Кривого Рога 27 сентября 2024

Как сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, в больницах города находятся трое раненых, их состояние среднее. Судьба еще одного человека остается неизвестной.

Как поработали Воздушные силы этой ночью

В ночь с 27 на 28 сентября россия в очередной раз атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. Работали силы ПВО. Обломками сбитых дронов повреждены частные дома, хозяйственное и административное здания.

А по информации Воздушного командования «Юг», в ночь на 28 сентября 2024 года противовоздушной обороной юга Украины сбиты 8 ударных беспилотников «Shahed-136/131».

Российские оккупационные войска атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно «Искандер-М», с территории временно оккупированного Крыма.

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Утром на Херсонском направлении враг нанес авиаудар с применением управляемых авиабомб (КАБов).

Также за прошедшие сутки, 27 сентября 2024 года, уничтожен разведывательный БпЛА «ZALA».

Всего, по данным Воздушных сил, этой ночью силы противовоздушной обороны сбили 69 «шахедов» и две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 над территориями Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областей. Один беспилотник полетел в направлении россии, еще три были локационно потеряны.

О ситуации на фронте на утро 28 сентября 2024

Как сообщает Генштаб ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 180 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам шесть ракетных ударов с применением девяти ракет, а также 74 авиаудара, в том числе сбросил 118 КАБ. Кроме этого, произвел 5081 обстрел.

27 сентября авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, уничтожили два командных пункта, а также поразили две артиллерийские системы.

Враг потерял за сутки еще 1470 оккупантов

Потери врага на утро 28 сентября 2024

По данным Генштаба, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали ориентировочно 1470 оккупантов.

В технике враг потерял:

  • 14 танков;
  • 42 бронемашины;
  • 55 артиллерийских систем;
  • 4 РСЗО;
  • 62 БПЛА;
  • 2 крылатых ракеты;
  • 99 единиц спецтехники.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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