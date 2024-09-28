Війна, день 948: рашисти двічі вдарили по лікарні у Сумах

Удар по Сумах: семеро загиблих

Сьогодні вранці, 28 вересня 2024 року, ворог завдав подвійного удару по лікарні та житловому сектору в обласному центрі, застосувавши ударні безпілотники (БпЛА).

Як розповіли у Сумській обласній прокуратурі, першого удару росіяни завдали близько 07:35. На момент атаки у лікарні перебувало 86 пацієнтів, з них 15 – маломобільні, а також 38 співробітників закладу.

В обласному управлінні поліції повідомили, що для допомоги людям після першого удару прибули рятувальники та поліцейські. І близько 08:25, коли на місці події рятувальники та поліцейські надавали допомогу та евакуювали хворих, ворог завдав ще одного авіаудару.

Наразі відомо про 7 загиблих та 12 тяжко поранених.

Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Крім того, триває пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі після вчорашнього обстрілу рашистів.

Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, у лікарнях міста перебувають троє поранених, їхній стан середній. Доля ще однієї людини залишається невідомою.

Як попрацювали Повітряні сили цієї ночі

У ніч із 27 на 28 вересня росія вкотре атакувала Київську область за допомогою дронів-камікадзе. Працювали сили ППО. Уламками збитих дронів пошкоджено приватні будинки, господарську та адміністративну будівлі.

А за інформацією Повітряного командування «Південь», у ніч проти 28 вересня 2024 року протиповітряною обороною півдня України збито 8 ударних безпілотників «Shahed-136/131».

Російські окупаційні війська атакували Одеську область двома балістичними ракетами, ймовірно «Іскандер-М», з території тимчасово окупованого Криму.

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Вранці на Херсонському напрямку ворог завдав авіаудару із застосуванням керованих авіабомб (КАБів).

Також минулої доби, 27 вересня 2024 року, знищено розвідувальний БпЛА «ZALA».

Загалом, за даними Повітряних сил, цієї ночі сили протиповітряної оборони збили 69 «шахедів» та дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 над територіями Київської, Черкаської, Вінницької, Кіровоградської, Рівненської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської , Одеської та Миколаївської областей. Один безпілотник полетів у напрямку Росії, ще три були локаційно втрачені.

Про ситуацію на фронті на ранок 28 вересня 2024 року

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 180 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів шість ракетних ударів із застосуванням дев’яти ракет, а також 74 авіаудари, у тому числі скинув 118 КАБів. Крім цього, зробив 5081 обстріл.

27 вересня авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, знищили два командні пункти, а також вразили дві артилерійські системи.

Ворог втратив за добу ще 1470 окупантів

За даними Генштабу, минулої доби Сили оборони ліквідували орієнтовно 1470 окупантів.

У техніці ворог втратив: