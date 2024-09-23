Война, день 943: россияне впервые атаковали Запорожье КАБами

Сегодня, 23 сентября 2024 года, начались 943-е сутки с начала полномасштабной войны россии против Украины. Российские оккупанты не прекращают обстрелы наших городов и террор мирного населения, но наши защитники не отступают. О наиболее значимых событиях за прошедшие сутки читайте в сводке «Одесской жизни».
Рашисты нанесли разрушительный удар по Запорожью
Вечером, 22 сентября, российские войска атаковали Запорожье шестью управляемыми авиабомбами. В результате атаки 13 человек получили ранения: 7 женщин, 5 мужчин и 15-летний парень, сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.
В результате мощного удара здания подверглись значительным разрушениям. Части конструкций обвалились, создавая угрозу для жизни и здоровья людей. Взрывной волной были повреждены окна, двери, крыши и несущие стены соседних домов. Обломки разлетелись на значительное расстояние, повредив автомобили и другое имущество.
По данным ГСЧС, спасатели провели эвакуацию жителей поврежденных многоквартирных домов. Одну женщину деблокировали из собственной квартиры.
Ночью Украину атаковали ракетами и дронами
В ночь на 23 сентября 2024 года в воздушном пространстве Украины обнаружено шесть средств воздушного нападения:
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69
- 4 ударных БпЛА типа «Shahed».
В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты три «шахеда».
Остальные воздушные цели — один «шахед» и две управляемые авиационные ракеты, не достигли своих целей из-за активного противодействия РЭБ.
Ситуация на фронте остается сложной
По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 162 боевых столкновения.
Особенно горячо на Покровском направлении, где наши защитники отбили 35 атак. А также — на Кураховском направлении, там враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Как сообщили аналитики DeepState, российские оккупанты за минувшие сутки имеют продвижение в Донецкой области.
«Враг продвинулся возле Нью-Йорка, Цукуриного, Горняка, Водяного, Угледара, Пречистовки и в Торецке», — говорится в сообщении.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. По имеющейся информации, за минувшие сутки враг нанес по Курской области 16 авиационных ударов с использованием 27 управляемых авиационных бомб.
Потери врага на утро 23 сентября 2024
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, двум артиллерийским системам, одной системе ПВО и пункту управления российских захватчиков.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1330 человек. Также украинские воины обезвредили:
- 16 танков,
- 30 боевых бронированных машин,
- 81 артиллерийскую систему,
- 2 РСЗО,
- 71 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 79 автомобилей,
- 2 тяжелые огнеметные системы,
- 1 единица специальной техники.