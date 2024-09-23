Війна, день 943: росіяни вперше атакували Запоріжжя КАБами

Рашисти завдали руйнівного удару по Запоріжжю

Увечері, 22 вересня, російські війська атакували Запоріжжя шістьма керованими авіабомбами. Унаслідок атаки 13 осіб дістали поранення: 7 жінок, 5 чоловіків і 15-річний хлопець, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок потужного удару будівлі зазнали значних руйнувань. Частини конструкцій обвалилися, створюючи загрозу для життя та здоров’я людей. Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна, двері, дахи та несучі стіни сусідніх будинків. Уламки розлетілися на значну відстань, пошкодивши автомобілі та інше майно.

За даними ДСНС, рятувальники провели евакуацію мешканців пошкоджених багатоквартирних будинків. Одну жінку деблокували з власної квартири.

Уночі Україну атакували ракетами та дронами

У ніч на 23 вересня 2024 року в повітряному просторі України виявлено шість засобів повітряного нападу:

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69

4 ударних БпЛА типу «Shahed».

У результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито три «шахеди».

Решта повітряних цілей – один «шахед» і дві керовані авіаційні ракети, не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ.

Ситуація на фронті залишається складною

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 162 бойових зіткнення.

Особливо гаряче на Покровському напрямку, де наші захисники відбили 35 атак. А також – на Курахівському напрямку, там ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Як повідомили аналітики DeepState, російські окупанти за минулу добу мають просування на Донеччині.

«Ворог просунувся біля Нью-Йорка, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледара, Пречистівки та в Торецьку», – йдеться в повідомленні.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За наявною інформацією, за минулу добу ворог завдав по Курській області 16 авіаційних ударів із використанням 27 керованих авіаційних бомб.

Втрати ворога на ранок 23 вересня 2024 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони нанесли вісім ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, двох артилерійських системах, одній системі ППО та пункту управління російських загарбників.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також українські воїни знешкодили: