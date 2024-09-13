Война, день 933: под Мариуполем поражен вражеский склад ракет для ПВО

Сегодня, 13 сентября 2024 года, начались девятьсот тридцать третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О главных событиях на фронте и не только – в традиционной сводке «Одесской жизни».
Ночью в районе Мариуполя звучали взрывы
В оккупированном Мариуполе в ночь на 13 сентября сообщали о взрывах и детонации на складах с боеприпасами российских захватчиков.
«Подтверждено попадание по складу с боекомплектом и ракетами для систем ПВО в хуторе Глубокое. Детонация продолжалась до 5:20. Предварительно, возможно поражение очередного расчета ПВО», — сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Сейчас, по данным советника мэра, захватчики рассматривают эвакуацию с. Портовское, все перекрыто оккупантами, такая же ситуация и в Мангуше.
«Мангуш. Выезд в сторону Мариуполя перекрыт, частично закрыта трасса «Мангуш-Мариуполь». По наблюдениям, продолжается перебазирование в режиме срочной эвакуации после поражения. Подробности позже», — добавил Андрющенко.
Ситуация на фронте остается сложной
По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением ракеты Искандер-М, а также 80 авиаударов, в частности, сбросил 117 КАБ.
Самые интенсивные бои шли на Кураховском направлении, где Силы обороны отбили 64 атаки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки. Наибольшая концентрация вражеских атак была в районах Гродовки и Новогродовки.
Продолжается операция в Курской области.
За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили понтонную переправу оккупантов, пункт управления, одно средство ПВО, восемь орудий на огневых позициях, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта российских захватчиков.
Потери оккупантов за сутки
За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек. Также украинские воины обезвредили:
- 18 танков,
- 48 боевых бронированных машин,
- 52 артиллерийские системы,
- 1 РСЗО,
- 80 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 79 автомобилей,
- 10 единиц специальной техники.