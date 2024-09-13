Новости Одессы и Одесской области

Война, день 933: под Мариуполем поражен вражеский склад ракет для ПВО

Война, день 933: под Мариуполем поражен вражеский склад ракет для ПВО

Сегодня, 13 сентября 2024 года, начались девятьсот тридцать третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О главных событиях на фронте и не только – в традиционной сводке «Одесской жизни».

Ночью в районе Мариуполя звучали взрывы

В оккупированном Мариуполе в ночь на 13 сентября сообщали о взрывах и детонации на складах с боеприпасами российских захватчиков.

«Подтверждено попадание по складу с боекомплектом и ракетами для систем ПВО в хуторе Глубокое. Детонация продолжалась до 5:20. Предварительно, возможно поражение очередного расчета ПВО», — сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Сейчас, по данным советника мэра, захватчики рассматривают эвакуацию с. Портовское, все перекрыто оккупантами, такая же ситуация и в Мангуше.

«Мангуш. Выезд в сторону Мариуполя перекрыт, частично закрыта трасса «Мангуш-Мариуполь». По наблюдениям, продолжается перебазирование в режиме срочной эвакуации после поражения. Подробности позже», — добавил Андрющенко.

Ситуация на фронте остается сложной

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением ракеты Искандер-М, а также 80 авиаударов, в частности, сбросил 117 КАБ.

Самые интенсивные бои шли на Кураховском направлении, где Силы обороны отбили 64 атаки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки. Наибольшая концентрация вражеских атак была в районах Гродовки и Новогродовки.

Продолжается операция в Курской области.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили понтонную переправу оккупантов, пункт управления, одно средство ПВО, восемь орудий на огневых позициях, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта российских захватчиков.

Потери оккупантов за сутки

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек. Также украинские воины обезвредили:

  • 18 танков,
  • 48 боевых бронированных машин,
  • 52 артиллерийские системы,
  • 1 РСЗО,
  • 80 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 79 автомобилей,
  • 10 единиц специальной техники.

потери врага

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Редакция ПРОФИЛЬ
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