Війна, день 933: під Маріуполем уражено ворожий склад ракет для ППО

Вночі в районі Маріуполя лунали вибухи

В окупованому Маріуполі в ніч на 13 вересня повідомляли про вибухи і детонації на складах із боєприпасами російських загарбників.

«Підтверджено влучання по складу з боєкомплектом і ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке. Детонація тривала до 5:20. Попередньо, можливе ураження чергового розрахунку ППО», – повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Наразі, за даними радника мера, загарбники розглядають евакуацію с. Портовське, все перекрито. Портовське, усе перекрито окупантами, така сама ситуація і в Мангуші.

«Мангуш. Виїзд у бік Маріуполя перекрито, частково закрито трасу «Мангуш-Маріуполь». За спостереженнями, триває перебазування в режимі термінової евакуації після ураження. Подробиці пізніше», – додав Андрющенко.

Ситуація на фронті залишається складною

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 143 бойових зіткнення.

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах ракетного удару із застосуванням ракети Іскандер-М, а також 80 авіаударів, зокрема, скинув 117 КАБів.

Найінтенсивніші бої точилися на Курахівському напрямку, де Сили оборони відбили 64 атаки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора в бік Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селидового та Михайлівки. Найбільша концентрація ворожих атак була в районах Гродівки та Новогродівки.

Триває операція в Курській області.

За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони вразили понтонну переправу окупантів, пункт управління, один засіб ППО, вісім гармат на вогневих позиціях, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і два інших важливих об’єкти російських загарбників.

Втрати окупантів за добу

Минулої доби втрати російських загарбників становили 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили: