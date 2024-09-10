Война, день 930: московскую и другие области россии массово атаковали беспилотники

Сегодня, 10 сентября 2024 года, начались девятьсот тридцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О главных событиях на фронте и не только – в традиционной сводке «Одесской жизни».
Украинские беспилотники массово атаковали рф
В ночь на 10 сентября власти ряда российских областей заявили о массированной атаке дронов. Предварительно известно, что под ударом были объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и аэродромы.
Как сообщают российские СМИ, под Москвой закрыли все аэропорты — Внуково, Домодедово и Жуковский. В Раменском под Москвой беспилотник попал по многоэтажке, погибла женщина, выгорели два этажа. Российские паблики пишут, что это первый погибший от обстрелов в области за время войны в Украине.
Губернатор Брянской области утверждает, что всего ПВО сбила 59 дронов в регионе. По его словам, пострадавших и разрушений нет. В то же время он проинформировал, что работают оперативные и экстренные службы.
Власти Тульской области сообщили о двух сбитых БПЛА, обломки одного из них упали «на одном из объектов топливно-энергетического комплекса».
При этом представители властей Тульской области уверяют, что из-за инцидента технологический процесс пострадавшего объекта не был нарушен.
Губернатор Липецкой области сообщил о «подавлении» беспилотников в трех районах области, но не уточнил их количество.
В Курской области под удар украинских беспилотников попал аэродром «Халино».
Также об атаке беспилотников заявили в Орловской, Воронежской и Калужской областях и Краснодарском крае рф.
Всего этой ночью, по данным минобороны рф, 144 украинских БПЛА атаковали девять российских регионов.
Россияне атаковали ракетами и дронами
В ночь на 10 сентября российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой «Искандер-М», противорадиолокационной ракетой Х-31П и 46-ю ударными БпЛА типа «Shahed».
В результате противовоздушного боя сбито 38 ударных БпЛА.
Кроме того, три беспилотника вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины.
Еще три «шахеда» упали под воздействием средств РЭБ.
На Покровском и Кураховском направлениях отбито десятки атак
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.
На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурм, а на Кураховском направлении отбили 46 атак.
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением четырех ракет, а также 97 авиаударов, в частности, сбросил 130 КАБ.
Потери оккупантов за сутки
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пять артиллерийских систем.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1380 человек. Также украинские воины обезвредили:
- 1 танк,
- 19 боевых бронированных машин,
- 50 артиллерийских систем,
- 36 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 68 автомобилей,
- 4 единицы техники.