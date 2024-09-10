Война, день 930: московскую и другие области россии массово атаковали беспилотники

Украинские беспилотники массово атаковали рф

В ночь на 10 сентября власти ряда российских областей заявили о массированной атаке дронов. Предварительно известно, что под ударом были объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и аэродромы.

Как сообщают российские СМИ, под Москвой закрыли все аэропорты — Внуково, Домодедово и Жуковский. В Раменском под Москвой беспилотник попал по многоэтажке, погибла женщина, выгорели два этажа. Российские паблики пишут, что это первый погибший от обстрелов в области за время войны в Украине.

Губернатор Брянской области утверждает, что всего ПВО сбила 59 дронов в регионе. По его словам, пострадавших и разрушений нет. В то же время он проинформировал, что работают оперативные и экстренные службы.

Власти Тульской области сообщили о двух сбитых БПЛА, обломки одного из них упали «на одном из объектов топливно-энергетического комплекса».

При этом представители властей Тульской области уверяют, что из-за инцидента технологический процесс пострадавшего объекта не был нарушен.

Губернатор Липецкой области сообщил о «подавлении» беспилотников в трех районах области, но не уточнил их количество.

В Курской области под удар украинских беспилотников попал аэродром «Халино».

Также об атаке беспилотников заявили в Орловской, Воронежской и Калужской областях и Краснодарском крае рф.

Всего этой ночью, по данным минобороны рф, 144 украинских БПЛА атаковали девять российских регионов.

Россияне атаковали ракетами и дронами

В ночь на 10 сентября российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой «Искандер-М», противорадиолокационной ракетой Х-31П и 46-ю ударными БпЛА типа «Shahed».

В результате противовоздушного боя сбито 38 ударных БпЛА.

Кроме того, три беспилотника вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины.

Еще три «шахеда» упали под воздействием средств РЭБ.

На Покровском и Кураховском направлениях отбито десятки атак

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурм, а на Кураховском направлении отбили 46 атак.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением четырех ракет, а также 97 авиаударов, в частности, сбросил 130 КАБ.

Потери оккупантов за сутки

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пять артиллерийских систем.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1380 человек. Также украинские воины обезвредили: