Війна, день 930: московську та інші області росії масово атакували безпілотники

Українські безпілотники масово атакували рф

У ніч на 10 вересня влада низки російських областей заявила про масовану атаку дронів. Попередньо відомо, що під ударом були об’єкти паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) і аеродроми.

Як повідомляють російські ЗМІ, під Москвою закрили всі аеропорти – «Внуково», «Домодєдово» і «Жуковський». У Раменському під Москвою безпілотник влучив по багатоповерхівці, загинула жінка, вигоріли два поверхи. Російські пабліки пишуть, що це перший загиблий від обстрілів в області за час війни в Україні.

Губернатор Брянської області стверджує, що всього ППО збила 59 дронів у регіоні. За його словами, постраждалих і руйнувань немає. Водночас він поінформував, що працюють оперативні та екстрені служби.

Влада Тульської області повідомила про два збиті БПЛА, уламки одного з них упали «на одному з об’єктів паливно-енергетичного комплексу».

Водночас представники влади Тульської області запевняють, що через інцидент технологічний процес постраждалого об’єкта не було порушено.

Губернатор Липецької області повідомив про «придушення» безпілотників у трьох районах області, але не уточнив їхню кількість.

У Курській області під удар українських безпілотників потрапив аеродром «Халіно».

Також про атаку безпілотників заявили в Орловській, Воронезькій і Калузькій областях і Краснодарському краї рф.

Загалом цієї ночі, за даними міноборони рф, 144 українських БПЛА атакували дев’ять російських регіонів.

Росіяни атакували ракетами і дронами

У ніч на 10 вересня російські окупанти завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М», протирадіолокаційною ракетою Х-31П і 46-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

У результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БпЛА.

Крім того, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України.

Ще три «шахеди» впали під впливом засобів РЕБ.

На Покровському та Курахівському напрямках відбито десятки атак

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурм, а на Курахівському напрямку відбили 46 атак.

За уточненою інформацією, учора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах чотири ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 97 авіаударів, зокрема, скинув 130 КАБ.

Втрати окупантів за добу

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили п’ять артилерійських систем.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1380 осіб. Також українські воїни знешкодили: