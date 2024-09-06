Война, день 926: у ВСУ есть успехи на фронте, россия стягивае ПВО к Керченскому мосту

Ночью над Украиной сбито 27 «шахедов»

В ночь на 6 сентября 2024 года враг атаковал одной управляемой авиационной ракетой Х-59 и одной противорадиолокационной ракетой Х-31П, а также 44-мя ударными БпЛА типа «Shahed». Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

В результате противовоздушного боя по состоянию на 8.00:

сбито 27 «шахедов»,

8 беспилотников локально потеряны,

1 — вернулся в направлении временно оккупированной Донетчины,

еще несколько прямо сейчас летают на севере страны.

Боевая работа продолжается.

Силы обороны восстановили некоторые позиции в Донецкой области

На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 181 боевое столкновение. Самая горячая ситуация была на Покровском и на Кураховском направлениях, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Покровском направлении наши защитники отражали 51 вражеский штурм. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 36 атак противника.

Украинские военные восстановили позиции в Нью-Йорке и Нелиповке в Донецкой области, а также имеют успехи возле Липцов в Харьковской области. В то же время российские силы продвинулись в нескольких других населенных пунктах. Об этом сообщает DeepState.

По информации OSINT-аналитиков, в Донецкой области украинские военные восстановили позиции в Нью-Йорке и Нелиповке.

«По поводу хороших новостей, то ожидайте завтра официальную информацию», — анонсировали аналитики.

В то же время российские террористы продвинулись возле Песчаного, Стельмаховки, Горняка, в Калиновке, Лесовке и Галициновке.

россия свозит к Керченскому мосту системы ПВО

Об этом рассказал спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

«Тянут отовсюду. Они очень плотно упаковывают Крым именно системами ПВО. Пытаются поддерживать этот имидж «непотопляемого авианосца», как они сами называют его периодически. Поэтому их основная цель, прежде всего, оставить возможность использовать этот плацдарм для запуска ракет, а сам Крым как военную базу».

Дмитрий Плетенчук отметил, что Крымский мост – это также логистическая цепочка для поставок на южную группировку.

«Раньше ключевую роль в этом играл паром, а сейчас Крымский мост, потому что паромы не работают. И даже несмотря на то, что мост не вытягивает эту логистику, россияне все равно пытаются максимально защитить. Потому что это символ и энергетическая ветвь. А также способ поставки товаров повседневного потребления и горючего».

Плетенчук подтвердил, что там действительно можно увидеть самые разные системы ПВО, даже доходит до выставочных комплексов.

Потери врага за сутки

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили пункт управления и четыре средства ПВО.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили: