Війна, день 926: у ЗСУ є успіхи на фронті, росія стягує ППО до Керченського мосту

Вночі над Україною збито 27 «шахедів»

У ніч на 6 вересня 2024 року ворог атакував однією керованою авіаційною ракетою Х-59 та однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П, а також 44-ма ударними БпЛА типу «Shahed». Про це повідомили в Повітряних силах України.

У результаті протиповітряного бою станом на 8.00:

збито 27 «шахедів»,

8 безпілотників локально втрачено,

1 – повернувся в напрямку тимчасово окупованої Донеччини,

ще кілька просто зараз літають на півночі країни.

Бойова робота триває.

Сили оборони відновили деякі позиції на Донеччині

На фронті минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському і на Курахівському напрямках, йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 51 ворожий штурм. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак противника.

Українські військові відновили позиції в Нью-Йорку та Нелипівці на Донеччині, а також мають успіхи біля Липців на Харківщині. Водночас російські сили просунулися в кількох інших населених пунктах. Про це повідомляє DeepState.

За інформацією OSINT-аналітиків, на Донеччині українські військові відновили позиції в Нью-Йорку та Нелипівці.

«Щодо хороших новин, то очікуйте завтра офіційну інформацію», – анонсували аналітики.

Водночас російські терористи просунулися біля Піщаного, Стельмахівки, Гірника, у Калинівці, Лісівці та Галицинівці.

росія звозить до Керченського мосту системи ППО

Про це розповів речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

«Тягнуть звідусіль. Вони дуже щільно упаковують Крим саме системами ППО. Намагаються підтримувати цей імідж «непотоплюваного авіаносця», як вони самі називають його періодично. Тому їхня основна мета, перш за все, залишити можливість використовувати цей плацдарм для запуску ракет, а сам Крим як військову базу».

Дмитро Плетенчук зауважив, що Кримський міст – це також логістичний ланцюжок для поставок на південне угруповання.

«Раніше ключову роль у цьому відігравав пором, а зараз Кримський міст, тому що пороми не працюють. І навіть попри те, що міст не витягує цю логістику, росіяни все одно намагаються максимально захистити. Тому що це символ і енергетична гілка. А також спосіб постачання товарів повсякденного вжитку і пального».

Плетенчук підтвердив, що там дійсно можна побачити найрізноманітніші системи ППО, навіть доходить до виставкових комплексів.

Втрати ворога за добу

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, вразили пункт управління та чотири засоби ППО.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили: