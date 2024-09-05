Война, день 925: Новороссийск атаковали морские дроны

Начались 925-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины. Почти вдоль всей линии соприкосновения продолжаются бои. Украинские воины сдерживают вражеские атаки. Истощая силы противника, боевую работу ведут наша артиллерия, разведка, авиация и беспилотные системы.
Воздушная атака 5 августа
В течение ночи 5 сентября Украину атаковали несколько десятков ударных беспилотников типа «шахед», сообщили в Воздушных силах ВСУ.
«Шахеды» на Сумщине, Черниговщине, Киевщине, Полтавщине, Кировоградщине! Повышенная опасность для Миргорода, Белой Церкви, Чернигова, Сум!» — указано в сообщении Воздушных сил в 6:06.
Атака продолжается.
Новороссийск атакован морскими дронами
В ночь на 5 сентября российские власти заявили об атаке морских дронов в Новороссийске.
Как сообщают местные власти и российские телеграм-каналы, в городе отражали атаки безэкипажных катеров.
Мэр Новороссийска призвал жителей береговой линии не подходить к окнам и не находиться на открытом пространстве у моря.
А в российских каналах публикуют видео, где слышны звуки стрельбы в городе. Официальных данных о последствиях атак еще нет.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений.
На Покровском направлении украинские воины отбили 52 штурма и атаки.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки вблизи Георгиевки, Константиновки и Красногоровки, где враг 46 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Лиманском направлении наши войска остановили 27 атак оккупантов неподалеку Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области.
Подразделения Сил спецопераций ВСУ сообщили, что уничтожили 7 единиц вражеской техники в Курской области.
«Сразу несколько подразделений ССО на Курщине наносят комплексные удары по российской логистике. Результат — 7 уничтоженных единиц техники, из них 5 понтонных автомобилей», — говорится в сообщении ССО ВСУ.
Кроме того, в попытке безудержного строительства понтонных мостов в Глушковском районе Курской области потерял боеспособность 69-й гвардейский Краснознаменный отдельный Могилевский, ордена Кутузова II степени морской инженерный полк Балтийского флота рф.
Еще минус 1200 оккупантов
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по скоплениям живой силы противника, двум средствам ПВО и еще двум важным объектам противника.
Также украинские воины обезвредили:
- 6 танков,
- 21 боевую бронированную машину,
- 31 артиллерийскую систему,
- 42 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 7 ракет,
- 37 автомобильной и 10 единиц специальной техники.