Война, день 925: Новороссийск атаковали морские дроны

Воздушная атака 5 августа

В течение ночи 5 сентября Украину атаковали несколько десятков ударных беспилотников типа «шахед», сообщили в Воздушных силах ВСУ.

«Шахеды» на Сумщине, Черниговщине, Киевщине, Полтавщине, Кировоградщине! Повышенная опасность для Миргорода, Белой Церкви, Чернигова, Сум!» — указано в сообщении Воздушных сил в 6:06.

Атака продолжается.

Новороссийск атакован морскими дронами

В ночь на 5 сентября российские власти заявили об атаке морских дронов в Новороссийске.

Как сообщают местные власти и российские телеграм-каналы, в городе отражали атаки безэкипажных катеров.

Мэр Новороссийска призвал жителей береговой линии не подходить к окнам и не находиться на открытом пространстве у моря.

А в российских каналах публикуют видео, где слышны звуки стрельбы в городе. Официальных данных о последствиях атак еще нет.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений.

На Покровском направлении украинские воины отбили 52 штурма и атаки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки вблизи Георгиевки, Константиновки и Красногоровки, где враг 46 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении наши войска остановили 27 атак оккупантов неподалеку Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области.

Подразделения Сил спецопераций ВСУ сообщили, что уничтожили 7 единиц вражеской техники в Курской области.

«Сразу несколько подразделений ССО на Курщине наносят комплексные удары по российской логистике. Результат — 7 уничтоженных единиц техники, из них 5 понтонных автомобилей», — говорится в сообщении ССО ВСУ.

Кроме того, в попытке безудержного строительства понтонных мостов в Глушковском районе Курской области потерял боеспособность 69-й гвардейский Краснознаменный отдельный Могилевский, ордена Кутузова II степени морской инженерный полк Балтийского флота рф.

Еще минус 1200 оккупантов

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по скоплениям живой силы противника, двум средствам ПВО и еще двум важным объектам противника.

Также украинские воины обезвредили: