Війна, день 925: Новоросійськ атакували морські дрони

Повітряна атака 5 серпня

Протягом ночі 5 вересня Україну атакували кілька десятків ударних безпілотників типу «шахед», повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

«Шахеди» на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Полтавщині, Кіровоградщині! Підвищена небезпека для Миргорода, Білої Церкви, Чернігова, Сум!» – зазначено в повідомленні Повітряних сил о 6:06.

Атака триває.

Новоросійськ атакований морськими дронами

У ніч на 5 вересня російська влада заявила про атаку морських дронів у Новоросійську.

Як повідомляє місцева влада і російські телеграм-канали, у місті відбивали атаки безекіпажних катерів.

Мер Новоросійська закликав жителів берегової лінії не підходити до вікон і не перебувати на відкритому просторі біля моря.

А в російських каналах публікують відео, де чути звуки стрілянини в місті. Офіційних даних про наслідки атак ще немає.

Ситуація на фронті

За минулу добу зафіксовано 138 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 52 штурми й атаки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки, де ворог 46 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 27 атак окупантів неподалік Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області.

Підрозділи Сил спецоперацій ЗСУ повідомили, що знищили 7 одиниць ворожої техніки в Курській області.

«Одразу кілька підрозділів ССО на Курщині завдають комплексних ударів по російській логістиці. Результат – 7 знищених одиниць техніки, з них 5 понтонних автомобілів», – йдеться в повідомленні ССО ЗСУ.

Крім того, у спробі нестримного будівництва понтонних мостів у Глушківському районі Курської області втратив боєздатність 69-й гвардійський Червонопрапорний окремий Могильовський, ордена Кутузова II ступеня, морський інженерний полк Балтійського флоту рф.

Ще мінус 1200 окупантів

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали шість ударів по скупченнях живої сили противника, двох засобах ППО та ще двох важливих об’єктах противника.

Також українські воїни знешкодили: