Война, день 922: утром россияне ударили ракетами по Киеву

Украина подверглась комбинированному воздушному удару

Ночью и утром 2 сентября Украина подверглась комбинированному воздушному удару с применением ударных беспилотников и ракет различных типов.

Основной удар пришелся на Киев: враг атаковал крылатыми и баллистическими ракетами.



Крылатые ракеты Х-101 заходили на столицу с южного направления. Одновременно с их подлетом в столицу, по Киеву и пригороду выпустили баллистические ракеты KN-24/Искандер-М.

ПВО сбила более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических, соощает городская военная администрация.

Произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах, сообщили в КГВА.

В ГСЧС уточнили, что в Святошинском районе произошло возгорание 4 автомобилей, по другому адресу горит двухэтажное здание складского помещения.

Кроме того, пожарные ликвидировали возгорание у входа одной из станций метро. Также горел пункт приема вторсырья.

В Голосеевском районе произошло попадание обломков ракеты в корпус котельной одного из учебных заведений (по некоторым данным, это МАУП).

В Шевченковском районе ликвидировали возгорание на площади 400 кв. м. Продолжается разбор конструкций.

О пострадавших данных пока нет.

Ситуация на фронте остается сложной

Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу значительные потери.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 20 атак неподалеку Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 63 штурма.

Украинские военные продолжают активные боевые действия в Курской области, но данных о своих результатах не подают.

Сейчас военные обозреватели и ядерные аналитики ломают голову в поисках ответа, что операция под Курском означает для будущих «военных игр», говорится в отчете аналитиков WSJ.

В ядерной доктрине рф говорится, что страна может использовать ядерное оружие в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности.

Пропагандистские СМИ цитируют заместителя главы МИД рф Сергея Рябкова, который анонсировал внесение изменений в ядерную доктрину рф. По его словам, эти корректировки вызваны «эскалационным курсом западных противников». Рябков рассказал, что процесс работы над новым документом ведется, но «о сроках его завершения говорить пока рано». Какие именно изменения могут быть внесены в доктрину, не уточняется.

Еще минус 1300 оккупантов

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника и двум средствам ПВО противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 оккупантов. Также украинские воины обезвредили: