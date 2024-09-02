Війна, день 922: вранці росіяни вдарили ракетами по Києву

Україна зазнала комбінованого повітряного удару

Вночі та вранці 2 вересня Україна зазнала комбінованого повітряного удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет різних типів.

Основний удар припав на Київ: ворог атакував крилатими та балістичними ракетами.



Крилаті ракети Х-101 заходили на столицю з південного напрямку. Одночасно з їхнім підльотом до столиці, по Києву та передмістю випустили балістичні ракети KN-24/Іскандер-М.

ППО збила понад десяток крилатих ракет і близько десятка балістичних, повідомляє міська військова адміністрація.

Сталося падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах, повідомили в КМВА.

У ДСНС уточнили, що у Святошинському районі сталося загоряння 4 автомобілів, за іншою адресою горить двоповерхова будівля складського приміщення.

Крім того, пожежники ліквідували загоряння біля входу однієї зі станцій метро. Також горів пункт прийому вторсировини.

У Голосіївському районі сталося влучання уламків ракети в корпус котельні одного з навчальних закладів (за деякими даними, це МАУП).

У Шевченківському районі ліквідували загоряння на площі 400 кв. м. Триває розбір конструкцій.

Про постраждалих даних поки що немає.

Ситуація на фронті залишається складною

Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безперервно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу значних втрат.

Загалом минулої доби зафіксовано 182 бойових зіткнення.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 20 атак неподалік Торецька та Нелипівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 63 штурми.

Українські військові продовжують активні бойові дії в Курській області, але даних про свої результати не подають.

Зараз військові оглядачі та ядерні аналітики ламають голову в пошуках відповіді, що операція під Курськом означає для майбутніх «військових ігор», йдеться у звіті аналітиків WSJ.

У ядерній доктрині рф йдеться про те, що країна може використати ядерну зброю в разі загрози суверенітету і територіальній цілісності.

Пропагандистські ЗМІ цитують у неділю заступника глави МЗС рф Сергія Рябкова, який анонсував внесення змін до ядерної доктрини рф. За його словами, ці коригування викликані «ескалаційним курсом західних супротивників». Рябков розповів, що процес роботи над новим документом триває, але «про терміни його завершення говорити поки рано». Які саме зміни можуть бути внесені в доктрину, не уточнюється.

Ще мінус 1300 окупантів

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника і двох засобах ППО противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1300 окупантів. Також українські воїни знешкодили: