Война, день 918-й: ВСУ строят оборону в Курской области

ВСУ нанесли удары по стратегическим объектам врага

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по нефтебазе «Атлас», что в Ростовской области рф, в ночь на 28 августа. В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания.

Кроме этого, удары нанесены по нефтебазе «Зенит» в Кировской области (1400 км от украинской границы) и полевому артиллерийскому складу группировки российских войск «Запад» в Воронежской области рф.

Подробная информация о последствиях поражения сейчас уточняется.

Курская операция — это надолго

Украинские военные намерены сохранить контроль над населенными пунктами в Курской области рф, в которые им удалось войти, и строят оборонительные линии.

Об этом сказал заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн на конференции по безопасности в среду, 28 августа.

Он констатировал, что операция Украины в Курской области, начатая в начале месяца, «не показывает никаких признаков ослабления».

«Они остаются в России. Они строят оборону. Похоже, они намерены удерживать часть этой территории в течение некоторого периода времени», – сказал Коэн.

путину, по его словам, придется столкнуться с потенциальными внутренними последствиями наступления ВСУ на российскую территорию.

Коэн подчеркнул, что по оценкам США, Украина удерживает около 777 квадратных километров территории на Курщине.

«Мы можем быть уверены, что Путин пойдет в контрнаступление, чтобы попытаться вернуть эту территорию. Но оно еще не началось. И когда начнется, это будет трудная битва для россиян», – утверждает Коэн.

На данный момент российская армия по-прежнему сосредоточена на оккупации Покровска — ключевого транспортного и логистического узла на востоке страны.

«Россияне добились определенного прогресса там», — сказал Коэн, отметив, что наступление дается армии рф «чрезвычайной ценой».

По мнению Коэна, даже если российское наступление с целью взятия Покровска будет успешным, выгода для Москвы будет минимальной.

«В конце концов, ничто из этого не меняет ход игры в стратегическом смысле», – добавил он.

Коротко о ситуации на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 195 боевых столкновений.

Почти треть из них приходится на Покровское направление, где наши защитники отражали 66 атак. Более половины из них — в районах Гродовки и Новогродовки.

Двадцать один раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Дружба, Торецк, Нью-Йорк и, активнее всего, возле Нелиповки. По Торецку нанес семь ударов 13-ю управляемыми авиабомбами.

Наступательная операция Украины в Курской области заставила россиян перебросить туда до 30 тыс. военных из других направлений фронта. В то же время на самом сложном, Покровском, направлении враг наоборот наращивает силы, сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Потери врага за сутки

За вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один — по РСЗО на огневой позиции, один — по средству ПВО, один — по понтонной переправе российских оккупантов и еще два — по другим важным объектам врага.

В целом же, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 оккупантов.

Также украинские воины обезвредили: