Война, день 916-й: враг нанес самый масштабный удар по Украине

Во вторник, 27 августа 2024 года, начались 916-е сутки с начала полномасштабной войны в Украине. Враг продолжает массовый воздушный террор городов Украины. Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу значительные потери.
Удар по Украине 26 августа: последствия
В понедельник, 26 августа 2024 года, Украина пережила наиболее массированную российскую воздушную атаку за время полномасштабной войны.
Россияне назвали это «ответом за Курщину», цинично призвав Кремль не останавливаться и сделать такие обстрелы регулярными.
Однако на постоянные массированные обстрелы украинских городов у Москвы нет ресурсов, завили в Институте изучения войны (ISW). В то же время там не забыли вспомнить Запад, указав: если бы тот изменил свою политику относительно дальности украинских ударов его оружием по рф, возможности агрессора были бы еще больше ограничены.
Враг атаковала гражданскую и критическую инфраструктуру страны 127 ракетами и 109 ударными БПЛА, что привело к разрушениям, повреждениям в 15 регионах, а также жертвам.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, всего радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 236 средств воздушного нападения: 127 ракет и 109 ударных БПЛА.
Украина использовала все средства для отражения атаки: авиацию, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.
Всего была сбита 201 воздушная цель – 102 ракеты и 99 ударных БПЛА.
несколько дронов локационно потерялись на территории Украины, еще два – пересекли границу с Беларусью.
В результате атаки по Украине погибло 7 человек (из которых 2 умерли в больнице) и 47 пострадали, в том числе 4 детей — 2014, 2017 и 2024 г.р.
Удар по Кривому Рогу
Вечером 26 августа россия ударила по Кривому Рогу баллистической ракетой. Оккупанты попали в отель «Аврора».
Взрыв прозвучал оориентировочно в 23:20 26 августа.
Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что погибли два человека – женщина и мужчина. Ранения получили пять человек, из них в больнице сейчас находится двое.
На месте удара всю ночь работают спасатели, медики и коммунальщики.
Утром под завалами отеля откопали 43-летнюю женщину — она в тяжелом состоянии, однако жива и за ее жизнь борются врачи.
Под завалами до сих пор может находиться два человека. Их поиски продолжаются.
60 штурмов на Покровском направлении
Армия РФ захватила населенный пункт Птичье в Донецкой области, сообщают аналитики DeepState.
По данным проекта, российские оккупанты также продвинулись возле Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новогродовке и окрестных населенных пунктах.
Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, сложная ситуация сложилась на Покровском направлении, где наши защитники отражали 60 штурма.
Активизировался враг и на Времовском направлении, где совершил 22 штурма с использованием бронетехники в направлении Водяного, Угледара и вблизи Пречистовки.
Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений.
Минус «Зоопарк» и 1280 оккупантов
За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения живой силы противника, пункт управления БпЛА, РЛС «Зоопарк», два склада боеприпасов, артсистему и еще один важный объект врага.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1280 человек. Также украинские воины обезвредили:
- 12 танков,
- 19 боевых бронированных машин,
- 52 артиллерийские системы,
- 1 РСЗО,
- 120 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 103 ракеты,
- 58 автомобилей,
- 3 единицы специальной техники оккупантов.