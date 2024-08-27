Война, день 916-й: враг нанес самый масштабный удар по Украине

Удар по Украине 26 августа: последствия

В понедельник, 26 августа 2024 года, Украина пережила наиболее массированную российскую воздушную атаку за время полномасштабной войны.

Россияне назвали это «ответом за Курщину», цинично призвав Кремль не останавливаться и сделать такие обстрелы регулярными.

Однако на постоянные массированные обстрелы украинских городов у Москвы нет ресурсов, завили в Институте изучения войны (ISW). В то же время там не забыли вспомнить Запад, указав: если бы тот изменил свою политику относительно дальности украинских ударов его оружием по рф, возможности агрессора были бы еще больше ограничены.

Враг атаковала гражданскую и критическую инфраструктуру страны 127 ракетами и 109 ударными БПЛА, что привело к разрушениям, повреждениям в 15 регионах, а также жертвам.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, всего радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 236 средств воздушного нападения: 127 ракет и 109 ударных БПЛА.

Украина использовала все средства для отражения атаки: авиацию, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Всего была сбита 201 воздушная цель – 102 ракеты и 99 ударных БПЛА.

несколько дронов локационно потерялись на территории Украины, еще два – пересекли границу с Беларусью.

В результате атаки по Украине погибло 7 человек (из которых 2 умерли в больнице) и 47 пострадали, в том числе 4 детей — 2014, 2017 и 2024 г.р.

Удар по Кривому Рогу

Вечером 26 августа россия ударила по Кривому Рогу баллистической ракетой. Оккупанты попали в отель «Аврора».

Взрыв прозвучал оориентировочно в 23:20 26 августа.

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что погибли два человека – женщина и мужчина. Ранения получили пять человек, из них в больнице сейчас находится двое.

На месте удара всю ночь работают спасатели, медики и коммунальщики.

Утром под завалами отеля откопали 43-летнюю женщину — она в тяжелом состоянии, однако жива и за ее жизнь борются врачи.

Под завалами до сих пор может находиться два человека. Их поиски продолжаются.

60 штурмов на Покровском направлении

Армия РФ захватила населенный пункт Птичье в Донецкой области, сообщают аналитики DeepState.

По данным проекта, российские оккупанты также продвинулись возле Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новогродовке и окрестных населенных пунктах.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, сложная ситуация сложилась на Покровском направлении, где наши защитники отражали 60 штурма.

Активизировался враг и на Времовском направлении, где совершил 22 штурма с использованием бронетехники в направлении Водяного, Угледара и вблизи Пречистовки.

Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений.

Минус «Зоопарк» и 1280 оккупантов

За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения живой силы противника, пункт управления БпЛА, РЛС «Зоопарк», два склада боеприпасов, артсистему и еще один важный объект врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1280 человек. Также украинские воины обезвредили: