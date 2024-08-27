Війна, день 916-й: ворог завдав наймасштабнішого удару по Україні

Удар по Україні 26 серпня: наслідки

У понеділок, 26 серпня 2024 року, Україна пережила найбільш масовану російську повітряну атаку за час повномасштабної війни.

Росіяни назвали це «відповіддю за Курщину», цинічно закликавши Кремль не зупинятися і зробити такі обстріли регулярними.

Однак на постійні масовані обстріли українських міст у Москви немає ресурсів, завили в Інституті вивчення війни (ISW). Водночас там не забули згадати Захід, вказавши: якби той змінив свою політику щодо дальності українських ударів його зброєю по РФ, можливості агресора були б ще більше обмежені.

Ворог атакувала цивільну та критичну інфраструктуру країни 127 ракетами та 109 ударними БПЛА, що призвело до руйнувань, пошкоджень у 15 регіонах, а також жертв.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, загалом радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 236 засобів повітряного нападу: 127 ракет і 109 ударних БПЛА.

Україна використовувала всі засоби для відбиття атаки: авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Загалом було збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БПЛА.

кілька дронів локаційно загубилися на території України, ще два – перетнули кордон із Білоруссю.

Унаслідок атаки в Україні загинуло 7 осіб (з яких 2 померли в лікарні) і 47 постраждали, зокрема 4 дітей – 2014, 2017 і 2024 р.н.

Удар по Кривому Рогу

Увечері 26 серпня росія вдарила по Кривому Рогу балістичною ракетою. Окупанти влучили в готель «Аврора».

Вибух пролунав орієнтовно о 23:20 26 серпня.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що загинули двоє людей – жінка і чоловік. Поранення дістали п’ятеро людей, із них у лікарні зараз перебувають двоє.

На місці удару всю ніч працюють рятувальники, медики та комунальники.

Зранку під завалами готелю відкопали 43-річну жінку – вона у важкому стані, проте жива і за її життя борються лікарі.

Під завалами досі може перебувати двоє людей. Їхні пошуки тривають.

60 штурмів на Покровському напрямку

Армія рф захопила населений пункт Птиче в Донецькій області, повідомляють аналітики DeepState.

За даними проєкту, російські окупанти також просунулися біля Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемриці, Красному Яру, Михайлівці, Сєвєрньому, Новогродівці та навколишніх населених пунктах.

Як повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, складна ситуація склалася на Покровському напрямку, де наші захисники відбивали 60 штурмів.

Активізувався ворог і на Времівському напрямку, де здійснив 22 штурми з використанням бронетехніки в напрямку Водяного, Вугледара та поблизу Пречистівки.

Загалом минулої доби на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Мінус «Зоопарк» і 1280 окупантів

За минулу добу, авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони вразили 16 районів зосередження живої сили противника, пункт управління БпЛА, РЛС «Зоопарк», два склади боєприпасів, артсистему та ще один важливий об’єкт ворога.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1280 осіб. Також українські воїни знешкодили: