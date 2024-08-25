Новости Одессы и Одесской области

Война, день 914: россиян угостят украинской «Паляницей»

Война, день 914: россиян угостят украинской «Паляницей»

Сегодня, в воскресенье, 25 августа 2024 года, начались 914-е сутки с начала полномасштабной войны в Украине. «Одесская жизнь» предлагает вниманию читателей ставшую традиционной сводку с фронта и не только за прошедшие сутки. Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

Самое горячее направление – Покровское

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении.

Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ударов 15 ракетами и 95 авиаударов, сбросив 127 КАБов. Кроме того, совершил более 4800 обстрелов, из них 143 – из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, поразили пункт управления, четыре артиллерийские системы, две РЛС, две системы дистанционного минирования и состав боеприпасов.

А в Воздушном командовании «Юг» сообщают, что в ночь на 25 августа 2024 года противовоздушной обороной юга Украины сбиты 8 ударных беспилотников «Shahed-136/131». А за прошедшие сутки, 24 августа 2024 года, уничтожен разведывательный БПЛА «ZALA».

По Херсонской области враг нанес авиаудар с применением КАБов.

Удар по отелю в Краматорске: пострадали журналисты

Удар по отелю в Краматорске, 25 августа 2024

Этой ночью рашисты ударили по отелю в Краматорске Донецкой области.

Как сообщает глава местной ОВА, в результате 2 человека ранены и еще один сейчас под завалами. Также повреждена многоэтажка поблизости.

Сообщается, что все трое пострадавших – журналисты, граждане Украины, США и Великобритании.

Однако российские террористы заявили, что «в этом здании был организован пункт временной дислокации Иностранного легиона».

Кроме того, сегодня ранним утром войска россии ударили ракетами по Харькову и Чугуеву. Среди пострадавших есть ребенок.

«Два попадания зафиксированы по Харькову. В Слободском районе города повреждены и разрушены жилые дома. Пострадали семь человек, у двух из них ранения, у пятерых – острая реакция на стресс. В Индустриальном районе зафиксировано попадание в промышленной зоне. Без пострадавших», – сообщили в пресс-службе. в Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, в Чугуеве вражеская ракета попала в хозяйственное сооружение на территории частной жилой застройки. Ранения и острую реакцию на стресс получили четверо мирных жителей, среди которых 4-летний мальчик.

Предварительно для обстрелов враг использовал авиационные ракеты типа Х-59.

В Украине разработали новый дрон-ракету «Паляниця»

Президент Владимир Зеленский поделился подробностями об украинской ракете-дроне «Паляниця».

Разработка украинской дальнобойной ракеты-дрона длилась 1,5 года, в пределах ее действия находятся несколько десятков российских военных аэропортов.

По словам президента, за два с половиной года полномасштабной войны россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет различных типов и более чем 33 тысячи КАБов. Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения – российских самолетах на военных аэродромах.

«Вчера состоялось первое успешное боевое применение нашего нового оружия – украинской дальнобойной ракеты-дрона «Паляниця». Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага», – сообщил глава украинского государства во время мероприятия ко Дню Независимости.

Какие потери понес враг за сутки

Потери врага за сутки

За сутки ВСУ ликвидировали еще 1190 оккупантов. Также уничтожено множество путинской техники:

  • танки – 5;
  • боевые бронированные машины ‒ 11;
  • артиллерийские системы – 47;
  • БпЛА ‒ 31;
  • средства ПВО – 1;
  • автомобильная техника – 92.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua