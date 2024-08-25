Война, день 914: россиян угостят украинской «Паляницей»

Самое горячее направление – Покровское

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении.

Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ударов 15 ракетами и 95 авиаударов, сбросив 127 КАБов. Кроме того, совершил более 4800 обстрелов, из них 143 – из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, поразили пункт управления, четыре артиллерийские системы, две РЛС, две системы дистанционного минирования и состав боеприпасов.

А в Воздушном командовании «Юг» сообщают, что в ночь на 25 августа 2024 года противовоздушной обороной юга Украины сбиты 8 ударных беспилотников «Shahed-136/131». А за прошедшие сутки, 24 августа 2024 года, уничтожен разведывательный БПЛА «ZALA».

По Херсонской области враг нанес авиаудар с применением КАБов.

Удар по отелю в Краматорске: пострадали журналисты

Этой ночью рашисты ударили по отелю в Краматорске Донецкой области.

Как сообщает глава местной ОВА, в результате 2 человека ранены и еще один сейчас под завалами. Также повреждена многоэтажка поблизости.

Сообщается, что все трое пострадавших – журналисты, граждане Украины, США и Великобритании.

Однако российские террористы заявили, что «в этом здании был организован пункт временной дислокации Иностранного легиона».

Кроме того, сегодня ранним утром войска россии ударили ракетами по Харькову и Чугуеву. Среди пострадавших есть ребенок.

«Два попадания зафиксированы по Харькову. В Слободском районе города повреждены и разрушены жилые дома. Пострадали семь человек, у двух из них ранения, у пятерых – острая реакция на стресс. В Индустриальном районе зафиксировано попадание в промышленной зоне. Без пострадавших», – сообщили в пресс-службе. в Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, в Чугуеве вражеская ракета попала в хозяйственное сооружение на территории частной жилой застройки. Ранения и острую реакцию на стресс получили четверо мирных жителей, среди которых 4-летний мальчик.

Предварительно для обстрелов враг использовал авиационные ракеты типа Х-59.

В Украине разработали новый дрон-ракету «Паляниця»

Президент Владимир Зеленский поделился подробностями об украинской ракете-дроне «Паляниця».

Разработка украинской дальнобойной ракеты-дрона длилась 1,5 года, в пределах ее действия находятся несколько десятков российских военных аэропортов.

По словам президента, за два с половиной года полномасштабной войны россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет различных типов и более чем 33 тысячи КАБов. Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения – российских самолетах на военных аэродромах.

«Вчера состоялось первое успешное боевое применение нашего нового оружия – украинской дальнобойной ракеты-дрона «Паляниця». Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага», – сообщил глава украинского государства во время мероприятия ко Дню Независимости.

Какие потери понес враг за сутки

За сутки ВСУ ликвидировали еще 1190 оккупантов. Также уничтожено множество путинской техники: