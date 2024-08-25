Війна, день 914: росіян пригостять українською «Паляницею»

Найгарячіший напрямок – Покровський

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку.

Напередодні противник завдав по позиціям українських підрозділів та населених пунктів п’ять ударів 15 ракетами та 95 авіаударів, скинувши 127 КАБів. Крім того, здійснив понад 4800 обстрілів, із них 143 – із реактивних систем залпового вогню.

Вчора авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника. Крім того, вразили пункт управління, чотири артилерійські системи, дві РЛС, дві системи дистанційного мінування та склад боєприпасів.

А у Повітряному командуванні «Південь» повідомляють, що в ніч проти 25 серпня 2024 року протиповітряною обороною півдня України збито 8 ударних безпілотників «Shahed-136/131». Минулої доби, 24 серпня 2024 року, знищено розвідувальний БПЛА «ZALA».

На Херсонщині ворог завдав авіаудар із застосуванням КАБів.

Удар по готелю в Краматорську: постраждали журналісти

Цієї ночі рашисти вдарили по готелю у Краматорську Донецької області.

Як повідомляє голова місцевої ОВА, в результаті двох людей поранено і ще одну зараз під завалами. Також пошкоджено багатоповерхівку поблизу.

Повідомляється, що всі троє постраждалих – журналісти, громадяни України, США та Великобританії.

Однак російські терористи заявили, що «в цій будівлі було організовано пункт тимчасової дислокації Іноземного легіону».

Крім того, сьогодні рано-вранці війська Росії вдарили ракетами по Харкову і Чугуєву. Серед постраждалих є дитина.

«Два влучення зафіксовано по Харкову. У Слобідському районі міста пошкоджено та зруйновано житлові будинки. Постраждали семеро людей, у двох із них поранення, у п’ятьох – гостра реакція на стрес. В Індустріальному районі зафіксовано попадання у промислову зону. Без постраждалих», – повідомили у прес-службі. у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у Чугуєві ворожа ракета потрапила до господарської споруди на території приватної житлової забудови. Поранення та гостру реакцію на стрес отримали четверо мирних жителів, серед яких 4-річний хлопчик.

Попередньо для обстрілу ворог використовував авіаційні ракети типу Х-59.

В Україні розробили новий дрон-ракету «Паляниця»

Президент Володимир Зеленський поділився подробицями про українську ракету-дрону «Паляниця».

Розробка української далекобійної ракети-дрону тривала 1,5 роки, в межах її дії знаходяться кілька десятків російських військових аеропортів.

За словами президента, за два з половиною роки повномасштабної війни росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння – російських літаків на військових аеродромах.

«Вчора відбулося перше успішне бойове застосування нашої нової зброї – української далекобійної ракети-дрону «Паляниця». Розроблену власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога», – повідомив глава української держави під час заходу до Дня Незалежності.

Які втрати зазнав ворог за добу

За добу ЗСУ ліквідували ще 1190 окупантів. Також знищено безліч путінської техніки: