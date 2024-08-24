Война, день 913: на остров Змеиный летели ракеты, а на россии «праздничный» фейерверк

О ситуации на фронте на утро 24 августа 2024

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений. Почти треть из которых – на Покровском направлении.

В пятницу, 23 августа, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 74 авиационных удара, в том числе сбросил 102 корректируемые авиабомбы (КАБ). Кроме того, произвел 4074 обстрел, в том числе 138 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1249 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Кругляковка, Новоосиново, Богуславка, Часов Яр, Дружба, Александрополь, Новоэкономическое, Селидово, Мемрик, Красногоровка, Константиновка, Екатериновка, Курахово, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка.

А по данным немецкого издания Der Tagesspiegel, россия перебрасывает войска с Запорожского направления для усиления обороны Курска.

Россия пытается не ослаблять свое ключевое наступление в Донецкой области в районе Покровска и не перебрасывать оттуда силы в Курскую область.

Также наблюдалось также перемещение техники и сил в Курскую область с Крымского полуострова.

Остров Змеиный пережил ракетную атаку

По информации Сил обороны Юга Украины, этой ночью российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 атаковали юг Украины, выпустив в район острова Змеиный четыре крылатых ракеты Х-22.

Также враг нанес удар КАБами по Херсонщине.

А за прошедшие сутки противовоздушной обороной юга Украины уничтожено пять разведывательных БпЛА, из которых два «ZALA» и по одному «Supercam», «Орлан-10» и «Мерлин», а также 2 ударные БпЛА «Ланцет».

Ночью россияне атаковали Днепропетровщину: есть разрушения и пострадавшая

Также этой ночью российские оккупанты атаковали Днепропетровщину – обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину на Криворожье.

В результате был поврежден и загорелся частный дом. Пострадала 85-летняя женщина.

По Никополькому району области агрессор целил и ночью, и утром, применяя как артиллерию, так и дроны-камикадзе. Под ударом оказался город Никополь, а также Марганецкая и Покровская громады. Повреждены дом, хозяйственная постройка и газопровод. Люди не пострадали.

Как россиян с Днем Независимости Украины «поздравили»

В ночь на 24 августа город Острогожск (воронежская область рф) оказался под ударом дронов.

РосСМИ пишут, что начал гореть и взрываться склад боеприпасов.

в Острогожске Воронежской области горит и детонирует склад БК

По информации местных властей, произошло «попадание обломков сбитого БпЛА, что привело к пожару и детонации взрывоопасных объектов».

На территории 3 населенных пунктов Острогожского района уже ввели режим ЧС. Сообщается, что эвакуировано уже 200 человек, еще 2 пострадали.

«Дроновая коалиция»: Латвия передаст Украине крупнейшую партию беспилотников

Латвия готовится отправить в Украину крупнейшую партию беспилотников от своих производителей – это 1400 дронов, заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

«На этом завершается закупка Минобороны более 2700 беспилотников латвийской промышленности для Украины», – отметил министр.

В целом, Латвия уже передала Украине 3 тысячи боевых беспилотников различных типов. Это поставки в рамках работы «Дроновой коалиции».

В настоящее время в международную «Дроновую коалицию» входят 16 стран – Латвия, Великобритания, Австралия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Украина, Германия, Швеция и Чехия. Собрано на закупку более полумиллиарда евро.

Потери врага на утро 24 августа 2024

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника, пункт управления, три средства ПВО, две артиллерийские системы, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), понтонную переправу и еще один важный объект российских оккупантов.

Также стало известно, что на утро сегодняшнего дня наши Силы обороны ликвидировали еще 1160 российских оккупантов.

Потери в технике врага таковы: