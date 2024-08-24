Війна, день 913: на острів Зміїний летіли ракети, а на росії «святковий» феєрверк

Про ситуацію на фронті на ранок 24 серпня 2024 року

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 149 бойових зіткнень. Майже третина з яких – на Покровському напрямі.

У п’ятницю, 23 серпня, противник завдав по позиціям українських підрозділів і населених пунктів три ракетні удари із застосуванням п’яти ракет, а також 74 авіаційні удари, у тому числі скинув 102 керовані авіабомби (КАБ). Крім того, зробив 4074 обстріл, у тому числі 138 – з реактивних систем залпового вогню, та задіяв для поразок 1249 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаудари, зокрема, по районах населених пунктів Кругляківка, Новоосинове, Богуславка, Часів Яр, Дружба, Олександропіль, Новоекономічне, Селидове, Мемрик, Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка, Курахове, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка.

А за даними німецького видання Der Tagesspiegel, росія перекидає війська із Запорізького спрямування для посилення оборони Курська.

Росія намагається не послаблювати свій ключовий наступ на Донеччині в районі Покровська і не перекидати звідти сили в Курську область.

Також спостерігалося переміщення техніки і сил у Курську область з Кримського півострова.

Острів Зміїний пережив ракетну атаку

За інформацією Сил оборони Півдня України, цієї ночі російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22.

Також ворог завдав удару КАБами по Херсонщині.

А за минулу добу протиповітряною обороною півдня України знищено п’ять розвідувальних БпЛА, з яких два «ZALA» та по одному «Supercam», «Орлан-10» та «Мерлін», а також 2 ударні БпЛА «Ланцет».

Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину: є руйнування та постраждала

Також цієї ночі російські окупанти атакували Дніпропетровщину – обстріляв із артилерії Зеленодольську громаду на Криворіжжі.

В результаті було пошкоджено та спалахнув приватний будинок. Постраждала 85-річна жінка.

У Нікопільському районі області агресор цілив і вночі, і вранці, застосовуючи як артилерію, так і дрони-камікадзе. Під ударом опинилося місто Нікополь, а також Марганецька та Покровська громади. Пошкоджено будинок, господарську споруду та газопровід. Люди не постраждали.

Як росіян із Днем Незалежності України «привітали»

У ніч на 24 серпня місто Острогожськ (Воронезька область рф) опинилося під ударом дронів.

РосЗМІ пишуть, що почав горіти та вибухати склад боєприпасів.

в Острогозьку Воронезької області горить та детонує склад БК.

За інформацією місцевої влади, сталося «попадання уламків збитого БПЛА, що призвело до пожежі та детонації вибухонебезпечних об’єктів».

На території трьох населених пунктів Острогозького району вже запровадили режим НС. Повідомляється, що евакуйовано вже 200 людей, ще 2 постраждали.

«Дронова коаліція»: Латвія передасть Україні найбільшу партію безпілотників

Латвія готується відправити в Україну найбільшу партію безпілотників від своїх виробників – це 1400 дронів, заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

“На цьому завершується закупівля Міноборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України”, – зазначив міністр.

Загалом Латвія вже передала Україні 3 тисячі бойових безпілотників різних типів. Це постачання у рамках роботи «Дронової коаліції».

Наразі до міжнародної «Дронової коаліції» входять 16 країн – Латвія, Великобританія, Австралія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Україна, Німеччина, Швеція та Чехія. Зібрано на закупівлю понад півмільярда євро.

Втрати ворога на ранок 24 серпня 2024

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 20 районів зосередження особового складу та ОВТ противника, пункт управління, три засоби ППО, дві артилерійські системи, станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ), понтонну переправу та ще один важливий об’єкт російських. окупантів.

Також стало відомо, що на сьогоднішній ранок наші Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів.

Втрати у техніці ворога такі: